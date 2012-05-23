〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产增加13.5亿美元--iMoneyNet

美国热股：沃尔玛第四季营收超预期，盘初上涨逾2%
路透2月21日 - 沃尔玛周二发布全球同店营收高于预期，拜公司及山姆会员商店(Sam's Club)线上销售及流量增加所赐。
路透纽约5月23日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至5月22日的最近一周美国货币市场基金资产增加13.5亿美元,至2.541万亿(兆)美元.
iMoneyNet表示,最新一周,应税货币市场基金资产减少1.225亿美元,至2.266万亿美元;而免税货币市场基金资产增加14.7亿美元,至2,742.6亿美元.
iMoneyNet称,应税货币市场资金收益率连续第16周保持在0.03%.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
路透2月21日 - 沃尔玛周二发布全球同店营收高于预期，拜公司及山姆会员商店(Sam's Club)线上销售及流量增加所赐。
路透2月21日 - 美国最大家居修缮用品零售商--家得宝(Home Depot)公布季度获利及营收高于预期，受惠于强劲的美国房屋市场；公司并制定规模150亿美元的股票回购计划。
截至1月28日止的第四财季，可归属股东的净利下滑至4.75亿美元，或每股1.54美元；上年同期为5.44亿美元，或每股1.73美元。