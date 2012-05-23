〔欧洲汇市〕英镑兑美元因希腊忧虑而下跌,兑欧元有望测试三年半高点

* 英镑兑美元下挫

* 欧元兑英镑下跌,未来几天有望测试三年半低位

* BOE会议纪录显示,委员以8-1的比数通过维持购买资产规模不变

路透伦敦5月23日电---英镑兑美元周三触及两个月低位,因有关希腊可能退出欧元区的担忧挥之不去,令投资者抛售其认为风险较高的货币,同时疲弱的零售销售数据也为英国成长前景蒙上阴霾.

英镑兑全面走弱的欧元攀升,因有关欧盟峰会料在解决债务危机上有进展的希望消散,消息人士对路透表示,欧元区各国被告知制订应急计划,以防希腊退出.

英国央行5月政策委员会会议纪录显示,委员以8-1的比数投票通过将购买资产规模维持在3,250亿英镑,为英镑提供部分支撑.

但5月9-10日会议记录显示,数名委员认为,决定暂不扩大资产购买计画规模的正反理由"旗鼓相当".[ID:nSB1563902].

英镑兑美元GBP=D4下跌0.4%,报1.5703美元,触及3月中迄今低位1.5677美元后有所反弹.英镑追随欧元下跌,后者兑美元触及22个月低点,因投资者逃向避险资产.

FxPro首席分析师Simon Smith表示,美元强势有可能进一步推低英镑,而英镑兑欧元在未来几个交易日料将测试上周触及的三年半高位0.7950英镑.

欧元兑英镑EURGBP=D4下跌0.5%,报0.8002英镑.

BOE决策者在会议记录中暗示,如果欧元区危机恶化,将向脆弱的英国经济进一步注资,此举可能损及对英镑作为欧元替代货币的需求.

英国统计局周三公布,英国4月零售销售较前月减少2.3%,较上年同期下降1.1%.路透调查预估分别为减少0.8%和增长1.0%.[ID:nSB1563892].(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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