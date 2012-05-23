〔英国债市〕英债期货触及合约高位,央行会议记录引燃量化宽松猜想

路透伦敦5月23日电---10年期英国公债收益率周三跌至纪录低位,英债期货则触及合约高点,因投资者对欧元区的高度忧虑,以及人们臆测英国央行将很快向经济注入更多刺激计划.

股票市场大跌,因投资者担心希腊有可能退出欧元区,故转移至安全资产.

欧洲领导人周三稍晚将会面,预计将讨论欧元区共同债券问题,但德国长期以来的反对立场料意味着,会议上将不会有治理危机的新举措达成.

意外疲弱的零售销售数据和英国工业联盟一份调查显示,制造业订单出现较严重的萎缩,这也引发人们猜测英国央行将要重拾资产购买方案.

6月英债期货FLGM2结算价升102个跳动点,报119.41,盘中一度触及119.68的高位,表现略强于可比德债.

10年期英债收益率GB10YT=RR下跌约9个基点,报1.78%,较可比德债收益率利差收窄约1个基点至38.5个基点.日内稍早一度跌至1.755%的纪录低位.

英国央行副总裁宾恩周三表示,若经济形势明显恶化,该央行或需恢复资产购买计划,而欧元区债务危机已推后反转量化宽松计划的时间.[ID:nSB1564076].该言论为英债提供了支撑.

周四将公布的英国国内生产总值(GDP)第一季修正值预计较前季下跌0.2%,较上年同期则持平.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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