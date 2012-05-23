〔金属期市〕期铜跌至数月低位,因担忧希腊或退出欧元区

* 风险资产普跌之势带动期铜下挫

* 期铝跌穿每吨2,000美元,为去年12月以来首次

* 周四即将公布汇丰/Markit中国制造业PMI初值

路透纽约/伦敦5月23日电---伦敦期铜周三跌至四个半月低位,纽约期铜创2012年新低,由于人们担心全球经济成长,而且担忧希腊可能退出欧元区,所以热衷于避险卖盘,进而打压铜价.

期铜日内下跌近3%,领跌全线下滑的基础金属,期铅和期锌均下滑近2%,期铝跌穿每吨2,000美元的心理大关,为去年12月以来首次.

对经济敏感的工业金属全线下跌,恰逢欧盟(EU)峰会召开之前.有消息传出,两位欧元区官员周三表示,欧元区官员已达成一致,各成员国必需准备各自的应急计划,以应对希腊退出欧元区的可能.[ID:nSB1564326]

"这是一波恐慌性的卖盘.每个人都在关注欧盟峰会,并正在揣度希腊的命运将如何,"Kingsview Financial的交易部主管Matthew Zeman表示,"大家径直就在抛售风险资产."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3一度跌至每吨7,503美元,为1月初以来的最低价,随后终场收报7,531美元,下跌208美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月合约HGN2一度触及每磅3.3865美元,为去年12月末以来新低,随后终场收报3.3960美元,下滑9.10美分,或2.6%.该合约创4月4日以来的最大单日跌幅,4月4日曾跌逾3%.

根据汤森路透初步数据,COMEX期铜成交量在纽约尾盘为逾70,000口,较30日均值仅低10%.

期铜价格本月迄今已累计下跌逾10%,因为人们怀疑欧洲领导人是否有能力解决该地区的债务危机,加之中国经济增速放缓且美国经济复苏不稳,几乎未留给投资者买入期铜的理由.

"市场弥漫着避险情绪,所有人都关注于欧盟峰会,而法德之间的分歧似乎在扩大,"VTB分析师Andrey Kryuchenkov表示.

"人们蜂拥买入美元,这给基础金属带来压力.期铜面临下行压力."

投资者亦关注于中国需求低迷,中国占全球铜需求的40%,今年迄今,该国买盘的增长势头一直表现迟缓.

最新数据显示,LME铜库存增长1,725吨至22.57万吨,大多数净流入流向了韩国的仓库.交易商怀疑,中国商人已在韩国仓库订购了约11万吨用于交割的铜.

期铝CMAL3跌穿每吨2,000美元至1,999美元,为2011年12月以来首次,随后终场收报2,010美元,下跌19美元.

以下为1803GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 341.20 -7.50 -2.15 343.60 -0.70

LME期铝 2008.00 -21.00 -1.03 2020.00 -0.59

LME期铜 7531.00 -208.00 -2.69 7600.00 -0.91

LME期铅 1928.50 -36.50 -1.86 2035.00 -5.23

LME期镍 16755.00 -145.00 -0.86 18710.00 -10.45

LME期锡 19525.00 -180.00 -0.91 19200.00 1.69

LME期锌 1879.00 -32.00 -1.67 1845.00 1.84

上海期铝 16000.00 -50.00 -0.31 15845.00 0.98

上海期铜 55300.00 -780.00 -1.39 55360.00 -0.11

上海期锌 14755.00 -190.00 -1.27 14795.00 -0.27

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)