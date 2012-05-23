〔欧元债市〕德债收益率创纪录新低,因德债标售需求强劲及欧盟峰会在即

* 两年期德国零息公债标售买需强劲

* 欧盟领导人将商讨增长及欧元区共同债券

* 欧盟峰会料不会拿出切实举措

路透伦敦5月23日电---德国政府公债收益率(殖利率)周三跌至纪录低位,因为投资者在商讨债务危机的欧元区领导人峰会前买入最安全的资产,而且两年期德国零息公债标售买需强劲.

30年期德国政府公债收益率首次跌穿2.00%,两年期德国公债收益率亦最多下跌至0.02%,远低于可比日债的0.11%及可比美债的0.29%.

德国周三出售45.55亿欧元零票息的两年期新债,收益率创下0.07%的纪录低位[ID:nSB1564228].尽管收益率如此之低,仍未阻拦住投资者的避险需求,因为人们揣测希腊可能会退出欧元区.是次标售的投标倍数为1.7,暗示德国公债收益率在未来几周可能有下降的空间.

在希腊6月17日大选之前的这段时间,这避险需求可能将继续.6月17日的大选是希腊两个月以来的第二次大选,此次大选所产生的政府,可能会反对该国接受救援协议的严苛条件.

人们普遍视此次选举为一次全民公投,以决定希腊是否应继续留在欧元区,推行大刀阔斧的改革及严苛的撙节措施,或者是否希腊将离开欧元区并采用自身货币.调查显示,两个方向的结果都可能产生.

"人们只想确保可以拿回投入的资金.而有关未来一个月左右会发生什么的结果正反都有可能,所以人们就不想冒险,"Swordfish Research主管Gary Jenkins表示.

他说,如果人气进一步恶化,德国公债收益率可能会转至负值.

指标两年期德国公债收益率DE2YT=TWEB日内下跌2.8个基点,报0.03%,公债标售前为0.07%.根据路透数据,日内DE2YT=RR曾最多跌至0.021%的纪录低位.

据一位交易商,收益率曲线长端的表现优异,因为投资者追寻收益率曲线长端的高回报.

30年期德国政府公债收益率DE30YT=TWEB日内下跌11个基点,报2.00%,盘中曾短暂跌穿这一水准至1.99%的纪录低位.

10年期德国公债收益率亦跌至1.38%的历史低位.德债期货FGBLc1触及纪录新高144.28,结算价报144.06,日内上涨97个基点.

欧盟峰会料不会拿出重塑投资者乐观看法且遏制他们避险偏好的计划.分析师称,事实上,在希腊大选之前,避险买需料将增加.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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