〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收跌,受累于经济忧虑和俄罗斯天气

路透芝加哥5月23日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收盘急跌2.6%,因对全球经济稳定性的忧虑引发市场在上周录得16年来最大单周涨幅后锁定获利.

欧债危机引发的经济问题促使投资者在美元走强的情况下抛售诸如小麦期货等风险资产.

天气预报显示俄罗斯谷物种植区将迎来急需的降雨,这增加了美国小麦市场的利空基调.

指标CBOT-7月软红冬麦期货WN2日内跌穿位于200日移动均线的关键支撑位.

Commodity Weather Group的气象学家Joel Widenor称,本周末美国大平原西部料将出现高温天气,气温将达到90华氏度区域的中部到100华氏度区域的低端.温暖干燥的天气将有助于小麦的成熟,并加快收割进程,但会影响堪萨斯州西北部,内布拉斯加和科罗拉多州的小麦灌浆.

指标CBOT-7月小麦期货WN2收跌20美分,报每蒲式耳6.65-1/2美元.

CBOT小麦预估成交量为139,415口.(完)

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