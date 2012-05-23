〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因库存紧张和现货坚挺

路透5月23日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收盘表现不一,7月合约因库存紧张和现货坚挺而上涨.

玉米市场因美元强劲、原油走低以及大豆与小麦下跌而削减涨幅.

北京交易商周三表示,全球第二大玉米消费国中国的饲料加工厂可能推迟大量进口美国玉米直至9月,届时中国作物收获量将明朗.中国玉米产量今年料创纪录高位,饲料需求或放缓.

本周稍晚至周末,美国小麦、玉米和大豆种植区料全面迎来炎热天气.

"未来两天,大平原西部地区将出现最炎热天气,小长假周末时中西部和三角洲地区亦如此."Commodity Weather Group气象学者Joel Widenor表示.

"温暖和乾旱气候将有助于小麦成熟,但也不利于堪萨斯州西北部、内布拉斯加州和科罗拉多的小麦灌浆(filling wheat)."Widenor称.他还表示,下周预计气温将下降,下周稍晚,未来11至15天时间期的初期降雨将重新光临中西部的西北部.

7月合约较12月合约溢价80美分.12月玉米/11月大豆价格比在2.4.

7月合约低于所有关键移动均线.九日相对强弱指标在45.

7月玉米合约CN2收高6-1/2美分,结算价报6.03-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为271,910口.(完)

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