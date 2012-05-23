〔纽约期市〕ICE阿拉比卡咖啡期货重挫5%,和原糖一起触及21个月低位

路透纽约/伦敦5月23日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三重挫5%,成交放量,而原糖亦下跌,两者均触及其21个月低位,因投资人再度忧虑欧元区危机将拖累全球经济,遂出售较高风险资产.

美国可可期货收在六周低点,罗布斯塔咖啡期货和白糖也走软,汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB跌1.7%,至20个月低点.

"欧债危机打压包括股市和商品市场在内的所有市场.对我来说,目前看似投资者纷纷套现,"商品基金Atlantic Capital Advisors首席交易商Nick Gentile说,"人们结清头寸."

欧元兑美元下跌至2010年8月来最低位,使美元计价的商品对持其他货币的投资人来说更昂贵,且可能引发诸如巴西和印度等本币较为疲弱的主要农产品出产国的卖兴.

阿拉比卡咖啡期货是CRB指数中日内表现第二最差的商品,仅优于冰冻浓缩橙汁期货OJc1.

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货KCc1下挫7.60美分,或4.4%,收报每磅1.6690美元,此为2010年8月25日来最低.

成交放量,根据汤森路透初步数据,成交量超过48,000口,为4月16日来最高.

7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2跌21美元,或1%,报每吨2,182美元.

分析师说,原糖期货跌至21个月新低,和CRB指数走势一致,但在低价位有稳定的现金买兴为原糖价格提供支持.

现货经纪商说,现在糖消费者的买兴增加,因价格跌穿20美分,为2010年8月来首次在20美分下方交投.

汤森路透及ICE数据显示,成交量升至140,000口以上,可能录得4月26日来最高成交量,当日成交量总计156,706口.

ICE-7月原糖期货SBc1下跌0.29美分,或1.5%,报每磅19.51美分,为自2010年8月底来的最低结算价.伦敦8月白糖期货LSUc1下滑4.50美元,或0.8%,报每吨550.70美元.

ICE-7月可可期货CCN2收跌55美元,或2.5%,报每吨2,124美元,此为4月11日来最低收位.英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)9月可可期货LCCU2下滑24英镑,或1.6%,报每吨1,471英镑.(完)