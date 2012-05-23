〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货下挫,因美国作物天气改善和欧债危机忧虑

路透5月23日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三跌至近两个月低位,交易商称欧元区危机引发的担忧以及美国作物天气改善令商品全系下跌,给大豆带来压力.

希腊有可能退出欧元区,这料有可能深化欧债危机并损及本已脆弱的全球经济复苏,全球股市因此下跌,美元则走强.

中国可能取消从美国进口大豆,或将旧作销售展期至下一作物年度,因该国国内压榨率疲弱.市场承受进一步压力.

美国作物气候好转也令大豆承压.交易商表示,最新天气预报表明下周及以后的美国中西部作物带气温不会升高.

Commodity Weather Group称.本周末经历炎热天气后,预计下周气温将转低,未来11至15天期间的初期降雨将再次来临中西部的西北部.

技术图表显示,现货大豆Sc1跌至3月29日迄今最低.7月大豆期货SN2跌至3月22日至今最低水准.

豆油下跌,因受美国原油下挫拖累.现货豆油BOc1触及五个月低位,跌约3%,是2011年9月迄今最大单日降幅.

CBOT-7月大豆期货SN2收跌19-3/4美分,报13.62-1/2美元.

7月豆粕合约SMN2上涨0.8美元,报每短吨405.8美元.7月豆油合约BON2跌1.55美分,收报每磅48.91美分.

今日大豆预估成交量为231,985口;豆粕预估成交量为78,420口,豆油成交量为141,025口.

以下为CBOT农产品期货在1836GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 602.75 5.75 1.0% -6.8%

CBOT大豆Sc1 1364.50 -17.75 -1.3% 13.9%

CBOT豆粕SMc1 405.80 0.80 0.2% 31.2%

CBOT豆油BOc1 48.94 -1.52 -3.0% -6.0%

CBOT小麦Wc1 666.75 -18.75 -2.7% 2.1%

CBOT稻米RRc1 1508.00 -16.50 -1.1% 3.3%

EU小麦BL2H0 212.00 -2.50 -1.2% 4.7%

NYMEX原油期货CLc1 89.99 -1.86 -2.0% -8.9%

道琼工业指数.DJI 12,369 -134 -1.1% 1.2%

现货金XAU= 1549.90 -18.00 -1.1% -0.9%

欧元/美元EUR= 1.2562 -0.0124 -1.0% -3.0%

美元指数.DXY 82.1380 0.6450 0.8% 2.4%

波罗的海

干散货指数.BADI 1100 -27 -2.4% -36.7%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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