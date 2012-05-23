〔纽约期市〕ICE期棉创两年三个月新低,因欧元区忧虑及传闻中国出售国储

路透5月23日电---棉花期货周三结算价创两年三个月新低,分析师称因为欧元区债务忧虑重燃引发投机性卖盘.

洲际交易所(ICE)7月期棉合约CTN2收跌3.01美分,报71.51美分,盘中在70.53-74.26美分区间波动.

根据汤森路透数据,该结算价创近月棉花合约自2010年2月初以来最低结算价.

新作12月合约CTZ2跌2.82美分,收报68.75美分,盘中交投于67.73-71.40美分.

全球股市下跌,欧元亦跌至21个月低位,因为人们担忧希腊可能会退出欧元区,并对此举将如何负面影响全球经济感到担心.而这亦打压了期棉.

交易商称,棉价重挫之际,除了对欧元区的担忧,还有传闻称,中国可能卖出部分国有储备,以及部分美国棉花出口可能已被取消,因价格下跌.

14日相对强弱指标(RSI)报接近21,上日为24.

根据汤森路透数据,周三成交量为略高于33,000口,大约高出30日均值三分之一,连续第四日成交量上升.

ICE Futures U.S.交易所数据显示,截至5月22日,未平仓合约为190,015口,为4月5日以来的最高位.(完)