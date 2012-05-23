〔美股盘后〕惠普盘后上扬3.6%,此前公布季度业绩

路透纽约5月23日电---惠普(HPQ.N)在周三美股盘后交易中上扬3.6%,此前公布业绩.

惠普(HPQ.N)公布2012会计年度第二季非GAAP每股收益为0.98美元,GAAP每股收益为0.80美元.第二季营收为307亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计惠普第二季度每股收益为0.91美元,营收299.2亿美元.

惠普预计2012会计年度第三季非GAAP每股盈利为0.94-0.97美元,GAAP每股盈利为0.00-0.03美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计惠普第三季度每股收益为1.02美元,营收为302.4亿美元.

惠普预计2012会计年度GAAP每股盈利为2.25-2.30美元,非GAAP每股盈利4.05-4.10美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计惠普2012会计年度每股收益为4.03美元,营收1,222.9亿美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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