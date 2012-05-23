〔美国股市〕ADR下滑,因投资人愈发忧虑希腊退出欧元区

路透纽约5月23日电---在美挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周三下跌,因希腊退出欧元区的可能性令投资人对欧债危机加剧及全球经济走弱的忧虑加重.

三名欧元区官员向路透表示,欧元区成员国正为希腊退出欧元区制定应急计划.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下滑0.91%,标准普尔500指数.SPX则收升0.17%.

诸如金融和商品股等对经济反应敏感的板块跌幅居前.西班牙银行Banco Santander STD.N下挫1.21%,报5.72美元,汇丰控股HBC.N跌1.24%,报40.55美元,

美元指数上升及全球经济成长持续放缓引发的需求忧虑令美国原油期货一度下挫逾2%,至每桶89.81美元,为去年11月初来首次跌穿90美元.

欧洲企业ADR指数.BKEUR跌1.13%,欧洲股市FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低2.2%,报971.99点.

在美国上市的中国石油天然气股份有限公司(PTR.N)下滑0.3%,报130.30美元,巴西的Petrobras(PBR.N)跌1%,报19.67美元.

亚洲企业ADR指数.BKAS收低0.78%.纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA收跌0.22%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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