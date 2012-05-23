〔美国股市〕ADR下滑,因投资人愈发忧虑希腊退出欧元区

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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路透纽约5月23日电---在美挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周三下跌,因希腊退出欧元区的可能性令投资人对欧债危机加剧及全球经济走弱的忧虑加重.
三名欧元区官员向路透表示,欧元区成员国正为希腊退出欧元区制定应急计划.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下滑0.91%,标准普尔500指数.SPX则收升0.17%.
诸如金融和商品股等对经济反应敏感的板块跌幅居前.西班牙银行Banco Santander STD.N下挫1.21%,报5.72美元,汇丰控股HBC.N跌1.24%,报40.55美元,
美元指数上升及全球经济成长持续放缓引发的需求忧虑令美国原油期货一度下挫逾2%,至每桶89.81美元,为去年11月初来首次跌穿90美元.
欧洲企业ADR指数.BKEUR跌1.13%,欧洲股市FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低2.2%,报971.99点.
在美国上市的中国石油天然气股份有限公司(PTR.N)下滑0.3%,报130.30美元,巴西的Petrobras(PBR.N)跌1%,报19.67美元.
亚洲企业ADR指数.BKAS收低0.78%.纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA收跌0.22%.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。