澳新经济指标预测--5月24日-5月31日****

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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路透5月24日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------5月21日当周----------------------------------
5月23日(三)
2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 4月 顺差5 顺差1.34
截止4月底一年 逆差4.5 顺差2.1
进口(亿新西兰元) 4月 37 40.8
出口(亿新西兰元) 40 42.2
5月24日(四)
暂无重要数据
5月25日(五)
暂无重要数据
----------------------------------5月28日当周---------------------------------
5月27日(日)
2300 澳洲央行总裁在澳洲支付清算协会(Australian Payments Clearing Association)发表讲话
5月28日(一)
暂无重要数据
5月29日(二)
2245 新西兰建筑许可 4月 -- +19.8%
5月30日(三)
0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -- -4.6%
0130 澳洲零售销售(较前月) 4月 -- +0.9%
5月31日(四)
0100 新西兰NBNZ企业经济信心 5月 -- 35.8%
0130 澳洲建筑许可 4月 -- +7.4%
民间建筑许可 -- +3.9%
0130 澳洲资本支出(较前季) 第一季 -- -0.3%
工厂/机械资本支出(较前季) -- -2.1%
建筑资本支出(较前季) -- +0.9%
0130 澳洲民间信贷 5月 -- +0.4%
房屋信贷 -- +0.4%
2245 新西兰贸易条件指数(较前季) 第一季 -- -1.4% (完)
--编译 杜明霞;审校 郑茵
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。