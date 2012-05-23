日韩经济指标预测--5月24日-5月31日****

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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路透5月24日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------5月21日当周--------------------------------
5月23日(三)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 5月 -- 正1
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 上周 -- 买超12,597
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,586
5月24日(四)
2100 韩国消费者信心指数 5月 -- 104
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月 -- +0.5%
全国核心CPI(较上年同期) +0.1% +0.2%
东京地区CPI(较上年同期) 5月 -- -0.3%
东京地区核心CPI(较上年同期) -0.6% -0.5%
5月25日(五)
暂无重要数据公布.
---------------------------------5月28日当周--------------------------------
5月28日(一)
2100 韩国央行制造业景气判断指标(BSI) 6月 -- 84
2330 日本所有家庭支出(较前月) 4月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +3.4%
2330 日本失业率 4月 -- 4.5%
求才求职比 -- 0.76
2350 日本零售销售(较上年同期) 4月 -- +10.3%
5月29日(二)
2300 韩国经常帐(亿美元) 4月 -- 盈余31.8
5月30日(三)
2300 韩国工业生产(较前月) 4月 -- -3.1%
(较上年同期) -- +0.3%
服务业产出(较前月) -- -1.0%
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 50.7
2350 日本工业生产 4月初值 -- +1.3%
一个月预估 -- +1.0%
两个月预估 -- -4.1%
5月31日(四)
-- 韩国外汇储备(亿美元) 5月 -- 3,168.4
0130 日本加班工资 4月 -- +4.4%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 4月 -- -0.3%
房屋开工(较上年同期) -- +5.0%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -- 持平
(较上年同期) -- +2.5%
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第一季 +3.4% +7.6% (完)
--编译 杜明霞;审校 郑茵
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。