〔加拿大股市〕收升1%,黄金及基本金属矿业股上扬

路透多伦多5月23日电---加拿大股市主要股指周三连升第二天.黄金及基本金属矿业股脱离早盘低位上涨,投资人愈发忧虑欧元区经济及中国导致其早盘下跌.

加拿大股市主要股指周三早盘跌至11,260.04点,几乎触及2012年低位,因忧虑希腊可能退出欧元区,引及股市全面下跌.之后该指数飙升约300点,或相当于2.6%.

股指反弹,由金矿类股.SPTTGD上涨带动.金矿类股跳升逾4.5%,因金价下跌迫近重要技术支持位,引发投资人买入处于超卖的金矿股.

大型金矿企业Barrick Gold (ABX.TO)收升5.5%,报40.55加元,Goldcorp Inc (G.TO)劲升7%,报38.40加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高113.02点,或1%,报11,564.80点,此为约两周最高收位.

该指数在逾三周来首次录得两天连升,且本月迄今仅第五天收升.

世界银行周三将中国经济经济成长率预估值由8.4%调降至8.2%,并敦促中国采用较宽松的财政政策提振消费,而非通过国家投资带动经济活动.[ID:nSB1562988](完)

--编译 利棣儿;审校 张涛

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