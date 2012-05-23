《日本重要政经日程》--5月24日

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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(除特别说明外,均为GMT时间)
5月23日(三)
2330 - 5月路透短观调查制造业景气判断指数.
5月24日(四)
0120 - 三个月期贴现国库券标售.
0130 - 20年期公债标售.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。