《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月23日

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 54.72 +1.80 +3.40 2505195
搜狐 (SOHU.O) 44.84 +1.18 +2.70 579650
网易 (NTES.O) 59.70 +0.25 +0.42 1018628
百度 (BIDU.O) 122.29 +2.95 +2.47 3687507
亚信科技 ASIA.O 11.21 +0.00 +0.00 275554
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.08 -0.32 -2.22 2825061
联电 (UMC.N) 2.21 -0.10 -4.33 646175
日月光 (ASX.N) 4.66 -0.11 -2.31 127696
矽品精密 (SPIL.O) 5.09 -0.20 -3.78 2202371
和信超媒体 (GIGM.O) 1.10 -0.01 -0.90 43222
友达 (AUO.N) 3.94 -0.18 -4.37 464656
中华电信 (CHT.N) 30.62 -0.18 -0.58 91299
台湾国际航电 (GRMN.O) 43.81 -0.02 -0.05 449012
香港
中国移动 (CHL.N) 52.68 -0.14 -0.27 208128
中国联通 (CHU.N) 14.93 +0.06 +0.40 261761
中国电信 (CHA.N) 46.89 -0.42 -0.89 30802
中芯国际 (SMI.N) 2.07 -0.07 -3.27 52298
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.71 +0.00 +0.00 950
(完)
--整理 郑茵
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。