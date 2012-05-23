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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 06:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月23日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 54.72 +1.80 +3.40 2505195

搜狐 (SOHU.O) 44.84 +1.18 +2.70 579650

网易 (NTES.O) 59.70 +0.25 +0.42 1018628

百度 (BIDU.O) 122.29 +2.95 +2.47 3687507

亚信科技 ASIA.O 11.21 +0.00 +0.00 275554

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.08 -0.32 -2.22 2825061

联电 (UMC.N) 2.21 -0.10 -4.33 646175

日月光 (ASX.N) 4.66 -0.11 -2.31 127696

矽品精密 (SPIL.O) 5.09 -0.20 -3.78 2202371

和信超媒体 (GIGM.O) 1.10 -0.01 -0.90 43222

友达 (AUO.N) 3.94 -0.18 -4.37 464656

中华电信 (CHT.N) 30.62 -0.18 -0.58 91299

台湾国际航电 (GRMN.O) 43.81 -0.02 -0.05 449012

香港

中国移动 (CHL.N) 52.68 -0.14 -0.27 208128

中国联通 (CHU.N) 14.93 +0.06 +0.40 261761

中国电信 (CHA.N) 46.89 -0.42 -0.89 30802

中芯国际 (SMI.N) 2.07 -0.07 -3.27 52298

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.71 +0.00 +0.00 950

(完)

--整理 郑茵

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