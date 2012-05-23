〔货币市场〕回购利率下滑但周四料开高,三个月期Euribor创两年新低

路透纽约5月23日电---分析师称,回购利率周三开高后于尾盘时下滑,再现周二的跌势.

"回购利率周二收在零水准,但周三开盘时回升到15-17个基点."汤森路透旗下IFR市场分析师Roseanne Briggen说.

同样的跌势在周三重演,回购利率收报5个基点.

"看起来似乎是某些交易商作空抵押品,或者是希腊可能退出欧元区的焦虑导致更多抵押品买家出现."Briggen说.

"然而,隔夜一般抵押品回购利率周四预计将开在15-18个基点,因此应该不致于出现抵押品难寻的情况."她表示.

Briggen指出,"回购利率保持在高位已有一段时间,因为不少货币市场基金手头资金并不充裕,因此在抵押品市场缺乏买家."

分析师认为,今年上半年美国国库券发行量增加,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)在卖短买长(扭转操作,twist operation)中抛售短期债券,也为回购利率带来上行动力.

在海外市场,欧元区三个月期银行间拆借利率周三跌至两年新低,因欧洲央行(ECB)的三年期资金操作让市场具有充足的流动性.

三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=跌至0.680%,六个月期EuriborEURIBOR6MD=则下滑至0.964%.

与此同时,国际评级机构惠誉指出,美国货币市场基金仍对向欧洲银行业者放贷心存谨慎,自3月末以来将这方面的曝险减少了2%.不过该数据并未显现将出现新一波美元资金紧张的迹象.

惠誉称,向欧洲银行业者的整体放贷规模仍仅为去年5月的一半.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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