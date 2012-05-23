《综述》美国4月新屋销售和房价中值双升,表明楼市复苏动能有所增强

* 4月新屋销售较上月增加3.3%

* 新屋价格中值较上年同期上升4.9%

* 数据显示出楼市复苏动能增加迹象

路透华盛顿5月23日电---美国春季房屋销售在4月拉开了强劲序幕,销售和房价双双上升显示楼市复苏的动能正在有所加强.

自从房价泡沫破裂以来,楼市一直是美国经济的致命弱点.但是本周数据为楼市描绘出了相对乐观的景象,突显出经济的强韧.

"近期楼市活跃引令人憧憬,这个饱受困顿的部门可能终于接近反弹了."道明证券(TD Securities)资深宏观策略师Millan Mulraine表示.

美国商务部周三公布,4月新屋销售年率经季节调整后较上月增加3.3%至34.3万户,较上年同期为上升9.9%.[ID:nSB1564714]