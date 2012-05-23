《综述》美国4月新屋销售和房价中值双升,表明楼市复苏动能有所增强

标题新闻：1月全球粗钢产量同比增加7%至1.37亿吨，中国产量增7.4%至6,720万吨-世界钢铁协会
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* 4月新屋销售较上月增加3.3%
* 新屋价格中值较上年同期上升4.9%
* 数据显示出楼市复苏动能增加迹象
路透华盛顿5月23日电---美国春季房屋销售在4月拉开了强劲序幕,销售和房价双双上升显示楼市复苏的动能正在有所加强.
自从房价泡沫破裂以来,楼市一直是美国经济的致命弱点.但是本周数据为楼市描绘出了相对乐观的景象,突显出经济的强韧.
"近期楼市活跃引令人憧憬,这个饱受困顿的部门可能终于接近反弹了."道明证券(TD Securities)资深宏观策略师Millan Mulraine表示.
美国商务部周三公布,4月新屋销售年率经季节调整后较上月增加3.3%至34.3万户,较上年同期为上升9.9%.[ID:nSB1564714]
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