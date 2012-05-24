尼日利亚逮捕45名中国纺织贸易商人

(本文由路透中文网编译提供)

路透阿布贾5月23日电---尼日利亚北部主要城市卡诺（Kano）移民局负责人周三称，45名中国人因在尼非法从事纺织品贸易被捕，尼日利亚计划将他们驱逐出境。

根据尼日利亚法律，外国人不得在尼从事服装销售等贸易活动，这些领域仅对当地人开放。

卡诺移民局负责人Emmanuel Ifeadi告诉路透：“我方逮捕了45名中国人，其中包括11名女性。我们这样做是为拯救本国经济。”

“我们将他们清出市场，并将持续开展这一行动……这批被捕的人很快将被驱逐出境。”

记者暂未联系到中方使馆官员对此发表评论。

在尼日利亚，中非纺织品贸易是个敏感话题。许多尼日利亚人抱怨称，过去几十年，该国从中国进口廉价纺织品，造成当地纺织厂衰落，但实际情况是，当地长期电力短缺也是一大原因。

根据尼日利亚官方数据，中国是尼日利亚主要投资国，约占尼日利亚外商直接投资的25%。中国进口的尼日利亚高质原油也不断增长。（完）