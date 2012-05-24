尼日利亚逮捕45名中国纺织贸易商人

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透阿布贾5月23日电---尼日利亚北部主要城市卡诺（Kano）移民局负责人周三称，45名中国人因在尼非法从事纺织品贸易被捕，尼日利亚计划将他们驱逐出境。
根据尼日利亚法律，外国人不得在尼从事服装销售等贸易活动，这些领域仅对当地人开放。
卡诺移民局负责人Emmanuel Ifeadi告诉路透：“我方逮捕了45名中国人，其中包括11名女性。我们这样做是为拯救本国经济。”
“我们将他们清出市场，并将持续开展这一行动……这批被捕的人很快将被驱逐出境。”
记者暂未联系到中方使馆官员对此发表评论。
在尼日利亚，中非纺织品贸易是个敏感话题。许多尼日利亚人抱怨称，过去几十年，该国从中国进口廉价纺织品，造成当地纺织厂衰落，但实际情况是，当地长期电力短缺也是一大原因。
根据尼日利亚官方数据，中国是尼日利亚主要投资国，约占尼日利亚外商直接投资的25%。中国进口的尼日利亚高质原油也不断增长。（完）
--编译：黎黎;发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。