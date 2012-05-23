欧洲经济指标预测--5月24日-5月31日****

美国热股：沃尔玛第四季营收超预期，盘初上涨逾2%
路透2月21日 - 沃尔玛周二发布全球同店营收高于预期，拜公司及山姆会员商店(Sam's Club)线上销售及流量增加所赐。
路透5月24日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------5月21日当周--------------------------------
5月24日(四)
0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -- +0.5%
(较上年同期) -- +1.7%
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 4月 顺差12.98 顺差16.88
0645 法国企业景气指数 5月 95 95
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 47.0 46.9
服务业PMI 45.7 45.2
综合PMI -- 45.9
0728 德国制造业PMI 5月初值 47.0 46.2
服务业PMI 52.0 52.2
综合PMI -- 50.9
0758 欧元区制造业PMI 5月初值 46.0 45.9
服务业PMI 46.9 46.9
综合PMI 46.5 46.7
0800 德国Ifo企业景气判断指数 5月 109.4 109.9
现况指数 117.4 117.5
预期指数 102.0 102.7
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -0.2% -0.2%
(较上年同期) 持平 持平
5月25日(五)
0600 德国GfK消费者信心指数 6月 5.6 5.6
0645 法国消费者信心 5月 89 88
0715 瑞士非农就业岗位(万) 第一季 -- 404.4
0800 意大利零售销售(较前月) 3月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +0.1%
0900 意大利薪资(较前月) 4月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.2%
---------------------------------5月28日当周--------------------------------
5月28日-6月1日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 5月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -0.9%
5月29日-31日
0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 +0.1% +0.8%
(较上年同期) -- +2.3%
0600 德国进口物价(较前月) 4月 +0.1% +0.7%
(较上年同期) +2.9% +3.1%
5月29日(二)
-- 德国CPI(较前月) 5月初值 -- +0.2%
-- (较上年同期) -- +2.1%
-- 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月初值 -- +0.1%
(较上年同期) -- +2.2%
0600 瑞士UBS消费指标 4月 -- 1.22
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 5月 -- 负6
5月30日(三)
0700 瑞士KOF领先指标 5月 -- 0.40
0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 4月 -- +2.8%
M3货供额 -- +3.2%
民间贷款 -- +0.6%
0800 意大利PPI(较前月) 4月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.7%
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 -- 增加4
抵押贷款额(亿英镑) -- 增加10
抵押贷款批准件数(千件) -- 49.9
M4货供额(较前月) -- -0.80%
0900 欧元区企业景气指数 5月 -- 负0.52
欧元区经济景气指数 -- 92.8
欧元区工业景气指数 -- 负9.0
欧元区服务业景气指数 -- 负2.4
欧元区消费者景气指数 -- 负19.9
消费者通胀预期指数 -- 27.0
2301 英国GFK消费者信心指数 5月 -- 负31
5月31日(四)
0545 瑞士GDP(较前季) 第一季 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.3%
0645 法国消费者支出(较前月) 4月 -- -2.9%
0645 法国PPI(较前月) 4月 -- +0.5%
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 5月 -- 增加1.9
未经季节调整的失业人口(万人) -- 300
经季节调整的失业率 -- 6.8%
经季节调整的失业人口(万人) -- 287.5
0900 欧元区HICP初值(较上年同期) 5月 -- +2.6%
0900 意大利CPI(较前月) 5月初值 -- +0.5%
(较上年同期) -- +3.3%
意大利HICP(较前月) -- +0.9%
(较上年同期) -- +3.7%
(完)
--编译 张涛;审校 郑茵
路透2月21日 - 沃尔玛周二发布全球同店营收高于预期，拜公司及山姆会员商店(Sam's Club)线上销售及流量增加所赐。
路透2月21日 - 美国最大家居修缮用品零售商--家得宝(Home Depot)公布季度获利及营收高于预期，受惠于强劲的美国房屋市场；公司并制定规模150亿美元的股票回购计划。
截至1月28日止的第四财季，可归属股东的净利下滑至4.75亿美元，或每股1.54美元；上年同期为5.44亿美元，或每股1.73美元。