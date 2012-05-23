版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 24日 星期四 07:04 BJT

****欧洲经济指标预测--5月24日-5月31日****

路透5月24日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------5月21日当周--------------------------------

5月24日(四)

0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -- +0.5%

(较上年同期) -- +1.7%

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 4月 顺差12.98 顺差16.88

0645 法国企业景气指数 5月 95 95

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 47.0 46.9

服务业PMI 45.7 45.2

综合PMI -- 45.9

0728 德国制造业PMI 5月初值 47.0 46.2

服务业PMI 52.0 52.2

综合PMI -- 50.9

0758 欧元区制造业PMI 5月初值 46.0 45.9

服务业PMI 46.9 46.9

综合PMI 46.5 46.7

0800 德国Ifo企业景气判断指数 5月 109.4 109.9

现况指数 117.4 117.5

预期指数 102.0 102.7

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -0.2% -0.2%

(较上年同期) 持平 持平

5月25日(五)

0600 德国GfK消费者信心指数 6月 5.6 5.6

0645 法国消费者信心 5月 89 88

0715 瑞士非农就业岗位(万) 第一季 -- 404.4

0800 意大利零售销售(较前月) 3月 -- +0.6%

(较上年同期) -- +0.1%

0900 意大利薪资(较前月) 4月 -- 持平

(较上年同期) -- +1.2%

---------------------------------5月28日当周--------------------------------

5月28日-6月1日

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 5月 -- -0.2%

(较上年同期) -- -0.9%

5月29日-31日

0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 +0.1% +0.8%

(较上年同期) -- +2.3%

0600 德国进口物价(较前月) 4月 +0.1% +0.7%

(较上年同期) +2.9% +3.1%

5月29日(二)

-- 德国CPI(较前月) 5月初值 -- +0.2%

-- (较上年同期) -- +2.1%

-- 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月初值 -- +0.1%

(较上年同期) -- +2.2%

0600 瑞士UBS消费指标 4月 -- 1.22

1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 5月 -- 负6

5月30日(三)

0700 瑞士KOF领先指标 5月 -- 0.40

0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 4月 -- +2.8%

M3货供额 -- +3.2%

民间贷款 -- +0.6%

0800 意大利PPI(较前月) 4月 -- +0.3%

(较上年同期) -- +2.7%

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 -- 增加4

抵押贷款额(亿英镑) -- 增加10

抵押贷款批准件数(千件) -- 49.9

M4货供额(较前月) -- -0.80%

0900 欧元区企业景气指数 5月 -- 负0.52

欧元区经济景气指数 -- 92.8

欧元区工业景气指数 -- 负9.0

欧元区服务业景气指数 -- 负2.4

欧元区消费者景气指数 -- 负19.9

消费者通胀预期指数 -- 27.0

2301 英国GFK消费者信心指数 5月 -- 负31

5月31日(四)

0545 瑞士GDP(较前季) 第一季 -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.3%

0645 法国消费者支出(较前月) 4月 -- -2.9%

0645 法国PPI(较前月) 4月 -- +0.5%

0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 5月 -- 增加1.9

未经季节调整的失业人口(万人) -- 300

经季节调整的失业率 -- 6.8%

经季节调整的失业人口(万人) -- 287.5

0900 欧元区HICP初值(较上年同期) 5月 -- +2.6%

0900 意大利CPI(较前月) 5月初值 -- +0.5%

(较上年同期) -- +3.3%

意大利HICP(较前月) -- +0.9%

(较上年同期) -- +3.7%

(完)

--编译 张涛;审校 郑茵

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐