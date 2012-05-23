〔金砖国家〕5月23日股汇市收盘纵览

路透5月24日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月23日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低2.43%,报896.96点.

中国股市:中国股市沪综指周三收跌.欧元区忧虑重燃打压全球风险资产价格,加之国内经济增长和政策前景不明,均令投资者更趋谨慎.分析人士认为,短期大盘难有做为,可能继续调整并下试半年线(2,337点)支撑.沪综指.SSEC收报2,363.437点,跌9.87点或0.42%.今日上海A股成交额848亿元人民币,上交易日为753亿元.[.SSCN]

香港股市:香港股市周三跌至1月6日以来最低,追随亚洲市场整体跌势,因希腊退出欧元区的忧虑重燃,令投资者不安.在周二的温和上涨过后,今日市场开盘后便持续下跌.恒生指数.HSI下跌1.3%,至18,786.2点,今年累计涨幅仅为1.9%.5月以来恒指已累计下跌10.9%.内地市场方面,上证综指.SSEC和沪深300指数.CSI300双双下跌0.4%.恒生国企指数.HSCE跌1.3%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三创四个月新低.希腊困局抬升风险厌恶情绪,令中间价低开逾100点,美元指数.DXY盘中一度触及20个月新高,加之购汇客盘的配合,致即期汇价跳水击穿6.33阻力位,之后逐渐恢复至稳定区间波动.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水245点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3590元. [CNY/CN][ID:nSB1564164]

========================================================================================

印度股市:两大主要股指下跌,收于1月以来最低水准,因印度卢比触及56心理关口下方的纪录新低,全球股市因欧元区忧虑而持续下挫.指标BSE指数.BSESN收低0.5%,报15,948.10点.[.BO][ID:nL4E8GN4XN]

印度汇市:印度卢比兑美元跌至纪录新低,在全球对高风险资产偏好下降之际,决策者恢复人们对印度卢比信心的压力骤增.卢比/美元跌破重要关口56,触及纪录低位56.225,收盘报55.9950/56.0050.[INR/] [ID:nL4E8GN48Q]

========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收高0.82%,报1,274.69点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌5.0%至667.91点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌1.8%至31.7050;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下滑0.38%,报39.8675.

========================================================================================

巴西股市:拉丁美洲股市周三收低,因担心欧洲决策者可能难以避免希腊退出欧元区.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低0.76%,报54,619.48点.[ID:nL1E8GNH20]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元上涨,一反主要新兴市场货币的整体疲弱趋势,此前巴西央行出售了13亿美元的掉期合约.雷亚尔兑美元BRBYBRL=涨近2%,至2.0361雷亚尔.[ID:nL1E8GNIZ0]

========================================================================================

南非股市:跌至四个半月低点,这是全球股市跌势的一部分,因人们对欧债危机的忧虑挥之不去.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌1.9%,报28,971.82点,为1月初以来最低收位.综合指数.JALSH下跌1.8%,报32,887.45点.[.J][ID:nL5E8GNBUU]

南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3触及年内新低,回吐两个交易日来的涨幅.1600GMT时,兰特/美元报8.44兰特,脱离了当日低位8.4626.[ZAR/][ID:nL5E8GNCK9](完)