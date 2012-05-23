版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 07:23 BJT

〔表格〕新西兰4月止的一年录得贸易逆差,因出口大幅下滑

路透惠灵顿5月24日电---周四公布的官方数据显示,新西兰4月贸易顺差小于预期,截至4月的一年重新录得贸易逆差,因出口大幅下滑.

新西兰统计局公布,新西兰4月贸易顺差为3.55亿新西兰元(合2.67亿美元),截至4月30日的一年贸易逆差为5.41亿新西兰元.

新西兰4月出口较上年同期大幅下降17%,受奶制品出口减少影响.进口则持平.

路透调查中受访分析师的预估为,4月为贸易顺差5亿新西兰元,截至4月的一年贸易逆差为4.5亿.

月度数据:(单位为亿新西兰元,括号内为初值)

12年4月 前月 上年同期

贸易收支 顺差3.55 顺差1.86(顺差1.34) 顺差11.6

出口 38.9 42.1(42.2) 46.9

进口 35.3 40.2(40.8) 35.3

---------------------------------------------------------------

年度数据:(单位为亿新西兰元)

截至12年4月一年 截至12年3月一年 截至11年4月一年

贸易收支 逆差5.4 顺差2.1 顺差12.4

出口 466.7 474.8 454.9

进口 442.5 472.7 442.1

新西兰统计局称,5月贸易收支数据将于6月27日公布.(完)

浏览新西兰数据相关新闻,请点选[ECI-NZ-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 杜明霞;审校 郑茵

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐