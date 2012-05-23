〔表格〕新西兰4月止的一年录得贸易逆差,因出口大幅下滑

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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路透惠灵顿5月24日电---周四公布的官方数据显示,新西兰4月贸易顺差小于预期,截至4月的一年重新录得贸易逆差,因出口大幅下滑.
新西兰统计局公布,新西兰4月贸易顺差为3.55亿新西兰元(合2.67亿美元),截至4月30日的一年贸易逆差为5.41亿新西兰元.
新西兰4月出口较上年同期大幅下降17%,受奶制品出口减少影响.进口则持平.
路透调查中受访分析师的预估为,4月为贸易顺差5亿新西兰元,截至4月的一年贸易逆差为4.5亿.
月度数据:(单位为亿新西兰元,括号内为初值)
12年4月 前月 上年同期
贸易收支 顺差3.55 顺差1.86(顺差1.34) 顺差11.6
出口 38.9 42.1(42.2) 46.9
进口 35.3 40.2(40.8) 35.3
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年度数据:(单位为亿新西兰元)
截至12年4月一年 截至12年3月一年 截至11年4月一年
贸易收支 逆差5.4 顺差2.1 顺差12.4
出口 466.7 474.8 454.9
进口 442.5 472.7 442.1
新西兰统计局称,5月贸易收支数据将于6月27日公布.(完)
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--编译 杜明霞;审校 郑茵
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。