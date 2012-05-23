〔EIA库存周报〕美国原油库存连续第九周增加,油品库存减少

* 原油库存录得有史以来九周最高

* 美国西岸汽油库存降至1999年以来最低

* 库欣库存增加170万桶至纪录高点

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

05/18/12 较上周 较上年 05/18/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 386.2 1.5 18.1 382.5 0.9 11.6

馏分油 120.0 -0.2 -23.7 119.5 -0.3 -21.6

汽油 200.8 -4.5 -10.5 201.0 -3.3 -8.7

取暖油 25.5 0.0 -6.3 25.2 -0.2 -6.7

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.1 0.0

煤油型航空燃料 37.6 -0.7 -2.1 38.3 -0.1 -0.8

原油日加工量 14.5 0.0 0.3 15.0 -0.1 0.1

炼厂产能利用率(%)84.7 -0.1 +1.2 88.1 -0.2 +1.8

油品供应

(四周移动平均) -----------------18.7 0.0 0.2

路透纽约5月23日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,美国原油库存温和增加,油品库存则减少,因炼厂减少原油加工量.

扣除战略储油以外,国内原油库存增加88.3万桶至3.8253亿桶.路透分析师原本预估为增加100万桶.

过去九周美国原油库存增加超过3,600万桶,为有史以来最大九周库存.

国内汽油库存减少330万桶至2.0101亿桶.分析师原先预估为减少50万桶.库存已从今年2月的峰值2.32亿桶减少3,100万桶.

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少30.9万桶至1.1949亿桶,连续第七周下降,分析师原先预估的降幅为20万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货合约交割地--库欣的原油库存上升167万桶,至4,680万桶的纪录高位.原油日均进口减少298,000桶,至854万桶.(完)