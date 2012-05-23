《美债周四展望》公债价格上涨,因希腊忧虑刺激避险买需

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 投资者怀疑欧洲领导人是否能找到危机解决方案

* 10年期美债收益率处于接近至少60年来的最低水平

* 五年期美债标售得标利率创纪录低位

路透纽约5月23日电---美国公债价格周三上涨,因为对希腊可能退出欧元区影响的担忧,增加了对美债的避险买需.

两位欧元区官员周三表示,欧元区官员已达成一致,各成员国必需准备各自的应急计划,以应对希腊退出欧元区的可能.[ID:nSB1564326]德国央行称,若果真如此,局势仍然"可控".

"美国公债收益率如此之低,说明存在一些问题,并指出市场正在思考希腊如何退出欧元区,"Cabot Money Management固定收益投资组合经理William Larkin表示.

"看似即将发生的情况是,希腊可能不会马上退出,而是会违约,因为该国的钱已用完...市场正在得出这样的结论,我们正看到人们在讨论这个话题,并把此纳入到了美债投资的考量中,"Larkin称.

本周美国公债收益率已升离近期低位,因为缺乏负面消息促使投资者对美债两个月的涨势进行获利了结.新的避险情绪可能会令收益率重测历史低位.

指标10年期美债US10YT=RR价格周三上涨14/32,收益率报1.73%,低于周二尾盘的1.78%,上周收益率曾最多跌至1.69%,仅比至少60年最低位高出2个基点.60年最低位是在去年9月触及的.

投资人怀疑在今天布鲁塞尔举行的欧盟峰会上欧洲领导人能否取得具深远影响的解决方法以缓和欧债危机.

首次出席欧盟峰会的新任法国总统奥朗德料将要求推出欧元区共同债券的构思,德国总理梅克尔已表示仅在达成更紧密的欧洲财政联盟后才会讨论这一构思.

"欧盟峰会不会取得真正的解决方法或切实的计划,所以有更多的避险买需,"法国巴黎银行美国公债交易商Rick Klingman说.

周三财政部标售350亿美元五年期公债,得标利率为纪录低点0.748%.

周四财政部将标售290亿美元七年期公债,将为本周总计990亿美元公债标售的最后一批公债标售.周二标售的350亿美元两年期公债需求接近平均需求水平.

周三美联储是公债的大买家,在两次操作中买入总计65.19亿美元长期公债.此为美联储最新刺激经济计划的一部份.

今日30年期美国公债US30YT=RR价格大涨1-9/32,收益率报2.81%,低于周二尾盘的2.87%.(完)

--编译 兰秀娟/利棣儿;审校 李军

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