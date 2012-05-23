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货币新闻 | 2012年 5月 24日 星期四 07:42 BJT

〔企业结盟〕日本瑞萨电子将同台积电进行晶片生产合作--读卖新闻

路透东京5月24日电---日本读卖新闻周四报导:

*芯片厂商日本瑞萨电子(6723.T)将同全球晶圆代工龙头台积电(2330.TW)进行晶片生产合作

*双方合作后瑞萨电子将外包部分晶片生产给台积电.(完)

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