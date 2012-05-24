梅西百货联手佳品网试水中国市场

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Phil Wahba

路透5月23日电---美国梅西百货(Macy's)(M.N)与中国在线零售商佳品网(VIPStore)达成协议，将直接向中国消费者出售其自有品牌部分产品，试水其在华长期发展前景。

梅西百货周三称，将在佳品网旗下的欧美网(omei.com)开设梅西百货专区。

梅西百货称，公司还向佳品网注资1,500万美元，持有后者少量股份。其他投资方包括英特尔(INTC.O)旗下风投公司英特尔资本(Intel Capital)。

欧美网梅西百货专区将从明年春季开始，针对中国赶时髦的年轻消费者，销售其I.N.C.自有品牌的部分商品。

梅西百货此举将发挥其同名商店及高端连锁Bloomingdale's在海外消费者中的知名度优势。

梅西百货首席执行官伦德格伦(Terry Lundgren)在声明中称，两家连锁店在国际上拥有重要的长期机遇。

伦德格伦近期接受路透采访时称，梅西百货通过在线销售试水海外市场，然后再决定是否开设实体店。

"这个决定与开设实体店不同，实体店是永久性的，成本较高，有点赌运气。我认为，这(在线销售)是在不同国家试水的好方式。"(完)