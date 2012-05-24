梅西百货联手佳品网试水中国市场

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Phil Wahba
路透5月23日电---美国梅西百货(Macy's)(M.N)与中国在线零售商佳品网(VIPStore)达成协议，将直接向中国消费者出售其自有品牌部分产品，试水其在华长期发展前景。
梅西百货周三称，将在佳品网旗下的欧美网(omei.com)开设梅西百货专区。
梅西百货称，公司还向佳品网注资1,500万美元，持有后者少量股份。其他投资方包括英特尔(INTC.O)旗下风投公司英特尔资本(Intel Capital)。
欧美网梅西百货专区将从明年春季开始，针对中国赶时髦的年轻消费者，销售其I.N.C.自有品牌的部分商品。
梅西百货此举将发挥其同名商店及高端连锁Bloomingdale's在海外消费者中的知名度优势。
梅西百货首席执行官伦德格伦(Terry Lundgren)在声明中称，两家连锁店在国际上拥有重要的长期机遇。
伦德格伦近期接受路透采访时称，梅西百货通过在线销售试水海外市场，然后再决定是否开设实体店。
"这个决定与开设实体店不同，实体店是永久性的，成本较高，有点赌运气。我认为，这(在线销售)是在不同国家试水的好方式。"(完)
--编译：黎黎 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。