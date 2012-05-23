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货币新闻 | 2012年 5月 24日 星期四 07:45 BJT

〔欧洲政经〕欧洲理事会主席范龙佩称,希望希腊留在欧元区并履行承诺

路透布鲁塞尔5月23日电---欧洲理事会主席范龙佩称:

*欧盟领导人同意加强经济联盟,使之与货币联盟相适应

*我们希望希腊留在欧元区,同时履行承诺

*欧盟领导人希望选举后新的希腊政府将选择继续改革(完)

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