俄罗斯试射新远程导弹,向美国发出警告

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月23日电---俄罗斯国防部称，该国周三试射了一枚新型远程导弹。这是俄罗斯对美国在欧洲部署导弹防御系统发出的最新警告。
俄罗斯国防部称，这枚洲际弹道导弹（ICBM）从该国西北部的普列谢茨克（Plesetsk）基地成功发射，实验弹头落在太平洋沿岸堪察加半岛（Kamchatka）的目标上。
俄罗斯国防部在声明中称，新型导弹预计能改善俄罗斯进攻型武器的性能，“包括增强突破正在构建的导弹防御系统的能力”。
俄罗斯反对美国和北约（NATO）在欧洲部署导弹防御系统，称该系统到2018年左右可拦截俄罗斯导弹，改变冷战后的力量对比。
美国称，部署该系统的目的是应对来自伊朗的潜在威胁，对俄罗斯不会构成威胁，但俄罗斯驳斥了这样的保证，并不断加大对该系统的指责。
俄罗斯同美国仍在就导弹防御合作达成共识进行谈判。俄方已经警告称，若无法达成此类协议，将会采取进一步措施，但美国拒绝提供该系统不对俄罗斯构成威胁的约束性保证。
俄罗斯通常会对武器进行命名，但该国国防部此次却没有提及该新型导弹的名称，仅称其可从可移动发射装置进行发射。（完）
--编译：侯雪苹;发稿：程芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。