俄罗斯试射新远程导弹,向美国发出警告

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科5月23日电---俄罗斯国防部称，该国周三试射了一枚新型远程导弹。这是俄罗斯对美国在欧洲部署导弹防御系统发出的最新警告。

俄罗斯国防部称，这枚洲际弹道导弹（ICBM）从该国西北部的普列谢茨克（Plesetsk）基地成功发射，实验弹头落在太平洋沿岸堪察加半岛（Kamchatka）的目标上。

俄罗斯国防部在声明中称，新型导弹预计能改善俄罗斯进攻型武器的性能，“包括增强突破正在构建的导弹防御系统的能力”。

俄罗斯反对美国和北约（NATO）在欧洲部署导弹防御系统，称该系统到2018年左右可拦截俄罗斯导弹，改变冷战后的力量对比。

美国称，部署该系统的目的是应对来自伊朗的潜在威胁，对俄罗斯不会构成威胁，但俄罗斯驳斥了这样的保证，并不断加大对该系统的指责。

俄罗斯同美国仍在就导弹防御合作达成共识进行谈判。俄方已经警告称，若无法达成此类协议，将会采取进一步措施，但美国拒绝提供该系统不对俄罗斯构成威胁的约束性保证。

俄罗斯通常会对武器进行命名，但该国国防部此次却没有提及该新型导弹的名称，仅称其可从可移动发射装置进行发射。（完）