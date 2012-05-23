美国与加拿大经济指标预测--5月24日-5月31日****

美国热股：沃尔玛第四季营收超预期，盘初上涨逾2%
路透2月21日 - 沃尔玛周二发布全球同店营收高于预期，拜公司及山姆会员商店(Sam's Club)线上销售及流量增加所赐。
路透5月24日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------5月21日当周--------------------------------
5月24日(四)
0400 美国建筑许可年率(万户) 4月修正值 -- 71.5
1230 美国耐久财(耐用品)订单 4月 +0.5% -4.0%
扣除运输的耐久财订单 +0.9% 持平
扣除国防的耐久财订单 +0.4% -1.6%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.7% -0.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月19日当周 37.0 37.0
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.5
续请失业金人数(万人) 5月12日当周 325 326.5
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 5月 -- 正3
5月25日(五)
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月终值 77.8 77.8
现况指数 87.1 87.3
预期指数 71.5 71.7
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 5月18日当周 -- 124.5
----------------------------------5月28日当周--------------------------------
5月28日(一)
市场和政府适逢假期休市,无重要经济数据公布.
5月29日(二)
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 4月 -- 92.2
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 3月 -2.9% -3.5%
经季节调整房价指数(较前月) 持平 +0.2%
未经季节调整房价指数(较前月) -0.2% -0.8%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 5月 70.0 69.2
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 5月 -- 负3.4
5月30日(三)
1100 美国抵押贷款指数 5月25日当周 -- 804.9
再融资指数 -- 4,456.4
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月26日当周 -- -1.7%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 4月 -- +0.2%
(较前月) -- +0.9%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月26日当周 -- +2.7%
1400 美国成屋待完成销售(较前月) 4月 +0.5% +4.1%
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业营收指数 5月 -- 12.6
5月31日(四)
0400 美国ICSC同店销售(较上年同期) 5月 -- +0.6%
1130 Challenger美国企业计划裁员人数 5月 -- 40,559
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 4月 增加13.8 增加11.9
1230 美国企业获利 第一季 -- +1.1%
1230 加拿大经常帐(亿加元) 第一季 -- 赤字103.3
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季 +2.0% +2.2%
GDP隐性平减指数 +1.5% +1.5%
最终销售 +1.6% +1.6%
个人消费支出(PCE)物价指数 -- +2.4%
核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月26日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 5月19日当周 -- --
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 56.0 56.2 (完)
--编译 艾茂林;审校 李爽
路透2月21日 - 沃尔玛周二发布全球同店营收高于预期，拜公司及山姆会员商店(Sam's Club)线上销售及流量增加所赐。
路透2月21日 - 美国最大家居修缮用品零售商--家得宝(Home Depot)公布季度获利及营收高于预期，受惠于强劲的美国房屋市场；公司并制定规模150亿美元的股票回购计划。
截至1月28日止的第四财季，可归属股东的净利下滑至4.75亿美元，或每股1.54美元；上年同期为5.44亿美元，或每股1.73美元。