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市场报道 | 2012年 5月 24日 星期四 07:55 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--5月24日-5月31日****

路透5月24日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------5月21日当周--------------------------------

5月24日(四)

0400 美国建筑许可年率(万户) 4月修正值 -- 71.5

1230 美国耐久财(耐用品)订单 4月 +0.5% -4.0%

扣除运输的耐久财订单 +0.9% 持平

扣除国防的耐久财订单 +0.4% -1.6%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.7% -0.1%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月19日当周 37.0 37.0

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.5

续请失业金人数(万人) 5月12日当周 325 326.5

1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 5月 -- 正3

5月25日(五)

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月终值 77.8 77.8

现况指数 87.1 87.3

预期指数 71.5 71.7

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 5月18日当周 -- 124.5

----------------------------------5月28日当周--------------------------------

5月28日(一)

市场和政府适逢假期休市,无重要经济数据公布.

5月29日(二)

1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 4月 -- 92.2

1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 3月 -2.9% -3.5%

经季节调整房价指数(较前月) 持平 +0.2%

未经季节调整房价指数(较前月) -0.2% -0.8%

1400 美国经济谘商会消费者信心指数 5月 70.0 69.2

1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 5月 -- 负3.4

5月30日(三)

1100 美国抵押贷款指数 5月25日当周 -- 804.9

再融资指数 -- 4,456.4

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月26日当周 -- -1.7%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 4月 -- +0.2%

(较前月) -- +0.9%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月26日当周 -- +2.7%

1400 美国成屋待完成销售(较前月) 4月 +0.5% +4.1%

1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业营收指数 5月 -- 12.6

5月31日(四)

0400 美国ICSC同店销售(较上年同期) 5月 -- +0.6%

1130 Challenger美国企业计划裁员人数 5月 -- 40,559

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 4月 增加13.8 增加11.9

1230 美国企业获利 第一季 -- +1.1%

1230 加拿大经常帐(亿加元) 第一季 -- 赤字103.3

1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季 +2.0% +2.2%

GDP隐性平减指数 +1.5% +1.5%

最终销售 +1.6% +1.6%

个人消费支出(PCE)物价指数 -- +2.4%

核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月26日当周 -- --

初请失业金人数四周均值(万人) -- --

续请失业金人数(万人) 5月19日当周 -- --

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 56.0 56.2 (完)

--编译 艾茂林;审校 李爽

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