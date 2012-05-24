全球外汇市场5月24日主要消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月24日(四)
-- - 新西兰政府公布2012/13财年预算
0600 - 德国第一季国内生产总值(GDP)
0600 - 瑞士4月贸易收支
0645 - 法国5月企业景气指数
0658 - 法国5月制造业/服务业/综合采购经理人指数(PMI)
0728 - 德国5月制造业/服务业/综合PMI
0758 - 欧元区5月制造业/服务业/综合PMI
0800 - 德国5月Ifo企业景气判断指数/现况指数/预期指数
0820 - 英国央行执行理事Andrew Bailey发表演讲
0830 - 英国第一季国内生产总值(GDP)修正值
0915 - 欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼参加奥地利央行年会
1115 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯发表演讲
1230 - 美国一周初请失业金人数
1230 - 美国4月耐久财(耐用品)订单
1300 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在罗马大学讲话
-- - 美国4月建筑许可年率修正值
1500 - 美国堪萨斯联邦储备银行5月制造业综合指数
1530 - 欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼在欧洲投资银行会议"经济成长的东方伙伴"上作闭幕发言
1620 - 欧洲央行执委亚斯穆森讲话
1700 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在外交关系协会(Council on Foreign Relations)发表演讲
1900 - 美国财长盖特纳在约翰霍普金斯大学Nitze高等国际研究学院毕业典礼上讲话
2030 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布资产负债周报
2330 - 日本4月全国消费者物价指数(CPI)和5月东京地区CPI
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李春喜;审校 徐文焰
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--台湾....[TW/DIARYCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。