〔美国个股〕纽约-泛欧交易所集团邀Facebook转至纽交所挂牌--消息

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透旧金山5月23日电---一位熟悉内情的消息人士对路透表示,Facebook(FB.O)正在考虑纽约证交所提出的股票上市邀请.上周该公司在Nasdaq(NDAQ.O)进行的首次公开发行(IPO)令人失望.
消息人士称,Facebook已经与纽约-泛欧交易所集团NYX.N进行过电话与电邮沟通,但他没有透露细节.
彭博引述消息人士报导称,建议中包括邀请Facebook转移挂牌交易所.不过纽约-泛欧交易所集团声称没有同Facebook进行过此种讨论.
纽约-泛欧交易所集团在声明中称,"我们没有与Facebook就转移上市地点展开讨论,而且目前讨论这种事情也不合适."
Facebook股价周三收报32美元,较38美元的招股价下跌逾15%.
自从上周五首日挂牌出现问题以来,Facebook与Nasdaq之间的关系日趋紧张.
不过,Morningstar分析师Gaston Ceron表示,若在IPO之后如此迅速地更换上市地点,将极不寻常.他指出,每年仅有为数不多的几家公司改变挂牌交易所.
Facebook发言人不愿置评.Nasdaq代表暂未能联系上.(完)
--编译 徐文焰;审校 张若琪
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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