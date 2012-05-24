《美国个股焦点》股东起诉Facebook及主要券商,指责IPO前隐瞒重要信息

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透5月23日电---新上市的美国社交网络公司Facebook(FB.O)股东对该公司和其主承销商摩根士丹利(MS.N)提起诉讼,指责他们在上市之前隐瞒了Facebook增长预估下调的消息.Facebook最近在首次公开发行(IPO)中融资160亿美元.
此时正值Facebook和帮助其上市的券商面临公众对其IPO的质疑,其股价在5月18日上市首日达到高点,不过却被技术问题困扰.
该公司股价在头三个交易日已经由发行价每股38美元下跌18.4%.周三收高1美元,或3.23%,报32美元.
股东在诉讼中称,包括Facebook执行长扎克伯格、高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)在内的被告,向投资者隐瞒了"严重而且明显的"收入增长预估下降.下降的原因是用户更多的通过移动设备使用Facebook的应用软件和网站.
股东还指责Facebook要求承销商"大幅降低"对该公司的预估.起诉书称券商只把预估降低的消息透露给"部分"投资者,而没有向所有投资者披露.
"主要券商在路演途中下调了预估,但没有向所有投资者披露,"Robbins Geller Rudman & Dowd律师事务所的合伙人Samuel Rudman表示.该律所周三提起诉讼."我想没有哪个投资Facebook的投资者不想知道这个信息."
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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