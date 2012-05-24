〔路透专访〕圣路易斯联储总裁称希腊退出欧元区或不会严重影响欧美(更新版)

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路透圣路易斯5月23日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三表示,若希腊退出欧元区处理得当,可能不会对美国和欧洲国家产生重大影响.

最近几日,对希腊退出欧元区的担忧令全球金融市场承压.

"我认为希腊可能退出欧元区,若以适当的方式退出,不会对欧洲和美国产生太大影响,"布拉德对路透表示.

布拉德表示,他认为欧洲央行致力于支持其脆弱的银行体系,因此对美国经济带来的风险要小于一些分析师的预期.

布拉德还补充道,预计美国经济表现将优于许多人的预期,因此美联储有必要在2013年末加息,而非其政策委员会当前指出的2014年末.

他承认最近美国经济数据面"喜忧参半".但他表示,认为自己在美国联邦储备理事会(美联储,FED)6月的会议上不会改变对美国经济今年成长3%的预估.

"眼下所有的指向都是关于风险,主要来自欧洲,"他说."但如果看一下美国数据就会发现,其形势相当稳健,我仍认为今年下半年经济会改善."

布拉德目前不是美联储议息政策委员会成员,但明年将具有投票权.

他说,必要情况下美联储还有弹药可用,比如若美国经济下滑的情况.

"如果美国经济严重减速,我认为我们还有进一步采取行动的空间,我们要承担更多风险,但若形势使然,我们可能会这样做,"他说.

布拉德说,美联储压低长期借贷成本的最新举措在6月末结束时,预计市场不会出现动荡.

他还指出,美联储在考虑提高政策意向沟通透明度的更多办法,其中包括就货币政策发布季度报告,取代目前这种发布半年度报告的形式.不过他还表示,采取任何新举措都需要时间,6月的美联储会议料不会有结果.(完)