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货币新闻 | 2012年 5月 24日 星期四 08:21 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元跌至五个月低位,希腊退出欧元区的疑虑加深

路透首尔5月24日电---韩元兑美元KRW=周四盘初跌0.8%至五个月低位,全球股市和欧元下跌,因对希腊可能退出欧元区的疑虑加深.

韩元兑美元KRW=KFTC开盘报1,182.0,为2011年12月19日以来最低,周三国内收盘报1,172.9.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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