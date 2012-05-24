《中国报摘》--金融时报5月24日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--中国国务院总理温家宝周三主持召开国务院常务会议,会议强调,要正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者的关系,把稳增长放在更加重要的位置.
* 其他:
--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)管理人员透露,2012年农行小微企业信贷额将达1,200亿元人民币.
--据中国保监会的数据,1至4月份,中国保险行业原保险保费收入继续低速增长,期内保费收入5,922亿元，同比增长3.75%.(完)
--整理 黄运涛; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。