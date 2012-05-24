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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 08:17 BJT

《中国报摘》--金融时报5月24日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝周三主持召开国务院常务会议,会议强调,要正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者的关系,把稳增长放在更加重要的位置.

* 其他:

--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)管理人员透露,2012年农行小微企业信贷额将达1,200亿元人民币.

--据中国保监会的数据,1至4月份,中国保险行业原保险保费收入继续低速增长,期内保费收入5,922亿元，同比增长3.75%.(完)

--整理 黄运涛; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

(路透中文新闻部:+86-10-6627 1237;传真:+86-10-66013858;yuntao.huang@thomsonreuters.com;

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