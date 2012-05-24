《新兴市场重要经济事件预告》--5月24日-5月31日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月24日(四)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议(0800).
印度慕苏里--印度央行委员会会议(0400).
萨拉热窝--波斯尼亚议会将深入审议2012年预算(0500).
波兰索波特--欧洲央行执委亚斯穆森在Gdansk Institute for Market Economics举办的第二届欧洲金融会议上发表讲话(1620).
比勒陀利亚--南非央行公布利率决议(1300).
米兰--国际资本市场协会(ICMA)举行年度全体大会(0700),随后举行会议(至5月25日),俄罗斯央行副总裁Segey Shvetsov和欧洲金融稳定机构(EFSF)首席执行官雷格林出席(1100).
伦敦--尼日利亚央行副总裁Kingsley Moghalu在2012年尼日利亚发展和金融论坛上发表演讲(1145).
圣地亚哥--智利央行总裁Rodrigo Vergara发表有关智利暨全球经济前景的演讲(1230).
5月25日(五)
哥本哈根--欧盟非正式贸易政策委员会会议
巴黎--第四届拉丁美洲及加勒比海国际经济论坛.
5月26日(六)
印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan参加国家农业和农村发展银行(NABARD)委员会会议(0530).
5月28日(一)
坦桑尼亚阿鲁沙--非洲开发银行(AfDB)年会(至6月1日)
布加勒斯特--罗马尼亚央行发布月报最终版本.
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定.
布拉格--捷克央行发布银行业压力测试报告更新版.
波哥大--哥伦比亚央行议息会议.
罗安达--安哥拉央行货币政策委员会会议.
5月29日(二)
香港--金融稳定委员会(FSB)举行全体会议(至5月30日).
伦敦--国际能源署(IEA)发布世界能源展望特别报告,主题为支撑潜在"天然气黄金时代"所需"黄金规则".
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.
布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议.
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至5月30日).
5月30日(三)
曼谷--2012年世界经济论坛东亚会议(至6月1日).
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(最后一日).
5月31日(四)
华盛顿--G30国际经济暨金融事务咨询集团(G30 Consultative Group of International Economic and Monetary Affairs)第67次全体会议(至6月2日).
基希讷乌--摩尔多瓦央行货币政策会议.
布鲁塞尔--2012年布鲁塞尔经济论坛.(完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.
--编译 肖群英; 审校 郑茵
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。