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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 09:23 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--5月24日-5月31日

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月24日(四)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议(0800).

印度慕苏里--印度央行委员会会议(0400).

萨拉热窝--波斯尼亚议会将深入审议2012年预算(0500).

波兰索波特--欧洲央行执委亚斯穆森在Gdansk Institute for Market Economics举办的第二届欧洲金融会议上发表讲话(1620).

比勒陀利亚--南非央行公布利率决议(1300).

米兰--国际资本市场协会(ICMA)举行年度全体大会(0700),随后举行会议(至5月25日),俄罗斯央行副总裁Segey Shvetsov和欧洲金融稳定机构(EFSF)首席执行官雷格林出席(1100).

伦敦--尼日利亚央行副总裁Kingsley Moghalu在2012年尼日利亚发展和金融论坛上发表演讲(1145).

圣地亚哥--智利央行总裁Rodrigo Vergara发表有关智利暨全球经济前景的演讲(1230).

5月25日(五)

哥本哈根--欧盟非正式贸易政策委员会会议

巴黎--第四届拉丁美洲及加勒比海国际经济论坛.

5月26日(六)

印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan参加国家农业和农村发展银行(NABARD)委员会会议(0530).

5月28日(一)

坦桑尼亚阿鲁沙--非洲开发银行(AfDB)年会(至6月1日)

布加勒斯特--罗马尼亚央行发布月报最终版本.

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定.

布拉格--捷克央行发布银行业压力测试报告更新版.

波哥大--哥伦比亚央行议息会议.

罗安达--安哥拉央行货币政策委员会会议.

5月29日(二)

香港--金融稳定委员会(FSB)举行全体会议(至5月30日).

伦敦--国际能源署(IEA)发布世界能源展望特别报告,主题为支撑潜在"天然气黄金时代"所需"黄金规则".

安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.

布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议.

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至5月30日).

5月30日(三)

曼谷--2012年世界经济论坛东亚会议(至6月1日).

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(最后一日).

5月31日(四)

华盛顿--G30国际经济暨金融事务咨询集团(G30 Consultative Group of International Economic and Monetary Affairs)第67次全体会议(至6月2日).

基希讷乌--摩尔多瓦央行货币政策会议.

布鲁塞尔--2012年布鲁塞尔经济论坛.(完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.

--编译 肖群英; 审校 郑茵

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

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