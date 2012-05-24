《中国报摘》--中国证券报5月24日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,部署近期工作.会议指出,要积极采取扩大需求政策措施,落实好结构性减税政策减轻企业税负,保持合理社会融资规模,启动一批事关全局带动性强重大项目,稳定和严格实施房地产市场调控政策.

* 其他:

--据了解,社保基金近日开始拨付资金进入新设立的投资组合,准备随时启动投资.分析人士认为,这笔资金来源应是3月广东省委托社保基金投资运营的千亿元养老金.

--深交所发布完善抑制新股炒作监管措施,包括完善抑制新股上市首日炒作机制,新增涨跌幅20%档位临时停牌指标,实施10%、20%两档涨跌幅停牌机制;调整换手率达50%的临时停牌时间.

--证监会有关部门负责人透露,除刚公布的内幕交易司法解释外,有关操纵市场、老鼠仓的司法解释正在制定中,乐观估计有望年内出台,证监会将全力配合司法机关制定相关司法解释.有关证券案件民事赔偿的司法解释、集团诉讼与执法和解制度也在研究之中.

--财政部会计司司长杨敏表示,"四大"会计师事务所本土化转制符合国际惯例,中国没有迫使境外合伙人退出.本土化符合"四大"在华发展战略,不会降低其审计质量.

--上交所发布中小企业私募债业务指引,明确沪市私募债期限明确在三年以下.

--综合开发研究院(深圳)常务副院长郭万达透露,前海(深圳市前海深港现代服务业合作区)有关先行先试政策事项已完成上报国务院的各项工作,有望上半年获批.

--中国神华(601088.SS)(1088.HK)公告称,公司董事会决议启动收购控股股东下属全资子公司中国神华煤制油化工有限公司及控股子公司陕西神延煤炭有限责任公司的股权或资产.收购资金计划以公司A股首次公开发行募集的资金支付;如有不足部分,由公司自有资金解决.

--中国建筑(601668.SS)公告,公司近期获得阿尔及利亚南北高速公路希法段项目等九个重大项目,项目金额合计高达367.2亿元人民币,占公司2011年度经审计营业收入的7.6%.(完)

--整理 刘昕; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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