版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 08:28 BJT

〔韩国股市〕开盘微跌,但守在重要技术水准1,800点上方

路透首尔5月24日电---韩国股市周四盘初下跌,受累于市场重燃希腊可能退出欧元区的担忧,但指标股指守在技术图重要心理关口1,800点上方.

造船股领跌,韩国现代重工(009540.KS)下滑1%,大宇造船(042660.KS)跌1.2%.

0004GMT时,综合股价指数.KS11下跌0.33%,至1,802.58点.(完)

--编译 肖群英;审校 李爽

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐