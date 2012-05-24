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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 08:31 BJT

〔中国个股〕中国建筑近期获得367亿元项目,相当于去年营收的7.6%

路透上海5月24日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周四公告称,公司近期获得九个重大施工项目,合同总金额367.2亿元人民币,相当于其2011年度营收的7.6%.

公告指出,中国建筑近期分别获得阿尔及利亚南北高速公路希法段项目和新2万套住房项目,项目金额分别为75.8亿元和41.6亿元,中国建筑第三工程局获得鄂尔多斯星河湾一期工程总承包项目和重庆国金中心项目,项目金额分别为55亿元和45.9亿元.

中国建筑此前已公告,2012年公司将力争实现新签合同额9,000亿元,营业收入不低于5,600亿元.

中国建筑周三收报3.34元,过去一个月累计上涨1.21%.(完)

--发稿 林琦 审校 乔艳红

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