〔中国个股〕中国建筑近期获得367亿元项目,相当于去年营收的7.6%

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海5月24日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周四公告称,公司近期获得九个重大施工项目,合同总金额367.2亿元人民币,相当于其2011年度营收的7.6%.
公告指出,中国建筑近期分别获得阿尔及利亚南北高速公路希法段项目和新2万套住房项目,项目金额分别为75.8亿元和41.6亿元,中国建筑第三工程局获得鄂尔多斯星河湾一期工程总承包项目和重庆国金中心项目,项目金额分别为55亿元和45.9亿元.
中国建筑此前已公告,2012年公司将力争实现新签合同额9,000亿元,营业收入不低于5,600亿元.
中国建筑周三收报3.34元,过去一个月累计上涨1.21%.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。