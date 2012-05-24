〔中国基金〕社保基金新设投资组合,准备随时启动投资--报载

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京5月24日电---中国证券报周四报导称,全国社保基金近日开始拨付资金进入新设立的投资组合,准备随时启动投资.
报导援引分析人士指出,上述资金来源应是3月广东省委托社保基金投资运营的千亿元人民币养老金.
此前有媒体报导称,社保基金多家管理人接受新一轮资金委托,拟在A股市场建立新的投资组合.这些管理人正组织人手,建立重点股票池,希望能为新组合提供优秀的投资标的.
"当前市场虽然面临压力,但估值底已现,A股市盈率处于十年以来底部,下跌空间有限.养老金选择此时入市,有望取得长期稳定回报",报导援引分析人士称.
社保基金理事会理事长戴相龙此前在2012年博鳌亚洲论坛上表示,会把养老金主要配置在固定收益产品上,可能会拿一部分资金投资股票,投资股票最高比例为40%.
由此推算,该笔投资A股的资金量最高不超过400亿元.但分析人士认为,此举具有示范效应,有望撬动更多长线资金入市.
受欧元区忧虑重燃,及国内经济增长和政策前景不明影响,中国股市沪综指.SSEC周三收跌.上周,该股指累计下跌2.11%.[.SSCN](完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。