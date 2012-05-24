〔中港个股〕上海医药澄清未被证监会调查,财报符合会计准则规定

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海5月24日电---针对国内媒体指上海医药集团股份有限公司(601607.SS)因财务造假被证监部门调查,上海医药周四刊登公告澄清称,截止目前公司未收到中国证监会和香港联交所就公司财务和其他事宜展开任何调查的通知.
对于所谓财务造假,上海医药(2607.HK)公告还表示,公司的国内和国际审计师均对公司2011年财报出具标准无保留的审计报告.另外,并购康丽制药70%股权且并入第一季报表,符合适用会计准则的相关规定.
受上述报导影响,上海医药A股和H股周三股价大跌,A股收于跌停,H股收盘更是下跌24.34%.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。