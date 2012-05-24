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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 08:46 BJT

〔中国期货〕今年大商所将推动鸡蛋期货上市,并研究畜禽类期货品种--报载

路透上海5月24日电---据上海证券报周四报导,大连商品交易所总经理刘兴强指出,今年大商所将推动鸡蛋期货上市,并加紧研究畜禽类期货品种.

他并称,目前市场各方都积极建议通过期货工具为生猪养殖者提供价格引导,生猪养殖规模化标准化程度较高,推出相关期货品种的基础较好,目前大商所正对相关问题进行研究,包括对白条猪市场情况进行研究,使各方在相关品种上市问题上能及早取得共识.

大商所目前上市交易的有玉米、大豆、豆粕等共计近10个期货品种,011年该交易所期货成交量和成交额分别达5.78亿手和33.75万亿元.中国证监会今年将推动焦煤,玻璃等大宗商品今年上市交易.(完)

--发稿 林琦 审校 乔艳红

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