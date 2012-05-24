〔中国期货〕今年大商所将推动鸡蛋期货上市,并研究畜禽类期货品种--报载

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海5月24日电---据上海证券报周四报导,大连商品交易所总经理刘兴强指出,今年大商所将推动鸡蛋期货上市,并加紧研究畜禽类期货品种.
他并称,目前市场各方都积极建议通过期货工具为生猪养殖者提供价格引导,生猪养殖规模化标准化程度较高,推出相关期货品种的基础较好,目前大商所正对相关问题进行研究,包括对白条猪市场情况进行研究,使各方在相关品种上市问题上能及早取得共识.
大商所目前上市交易的有玉米、大豆、豆粕等共计近10个期货品种,011年该交易所期货成交量和成交额分别达5.78亿手和33.75万亿元.中国证监会今年将推动焦煤,玻璃等大宗商品今年上市交易.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。