〔企业结盟〕日本瑞萨电子称将与台积电在晶片业务上进行合作

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透东京5月24日电---日本芯片厂商瑞萨电子(6723.T)周四表示,计划与台积电(2330.TW)在芯片领域结盟.
此前日本读卖新闻报导称,瑞萨可能把部分芯片生产业务外包给全球最大晶圆代工业者台积电.
瑞萨计划周一召开记者会,介绍与台积电的结盟.
"(外包部分芯片生产业务)是可能的,但我们现在无法提供更多细节,"一名发言人表示,"芯片部门的主管将在记者会上发言,但不会谈论关闭工厂或类似的事情."(完)
--编译 张涛;审校 李爽
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。