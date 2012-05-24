巴基斯坦医师被判刑33年,因协助CIA抓捕宾拉登

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路透巴基斯坦白沙瓦5月23日电---巴基斯坦官员称，帮助美国中央情报局(CIA)找到奥萨玛宾拉登(Osama bin Laden)下落的医生阿夫里迪(Shakil Afridi)，被巴基斯坦当局以叛国罪判处33年刑期，此举引发本就与巴方关系紧张的美国官员的愤怒谴责。

阿夫里迪被指控假借推广疫苗项目收集DNA样本，此举被认为帮助美国情报机构追踪到藏身在巴基斯坦一个小镇的宾拉登。

去年5月，美国特种部队通过单方行动，在Abbottabad镇击毙了宾拉登。

白沙瓦市的政府官员Mohammad Nasir称：「阿夫里迪医生被判处33年监禁，罚款32万巴基斯坦卢比(3,477美元)，」他没有透露更多细节。阿夫里迪将在白沙瓦服刑。

阿夫里迪是宾拉登事件中被巴基斯坦当局判刑的第一人。他的刑期是按部落法判处的，与国家刑法不同，部落法不对叛国罪处以死刑。

美国政府官员和国会议员称，阿夫里迪应得的只有称赞。

美国国务院发言人纽兰(Victoria Nuland)对记者表示：「我们依然认为，对他（阿夫里迪）的这些指控、对他被关押和其他事项是没有根据的。」但她不愿对阿夫里迪被判处33年刑期一事做进一步置评。

美国两位资深参议员认为这样的判决「令人震惊且愤怒」，他们敦促巴基斯坦立即赦免并释放阿夫里迪。（完）