〔芝加哥期市〕美国小麦和大豆期货上涨,此前两日下跌

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透悉尼5月24日电---美国小麦与大豆期货周四上涨.这两种期货此前两日下跌,因希腊可能退出欧元区.
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期约SN2在亚洲早盘涨0.99%,周三跌1.3%.
CBOT-7月小麦期约WN2涨0.79%.该期约上日下跌2.7%,因天气预报称俄罗斯将有降雨,从料缓和最近乾旱天气对作物的损害.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。