版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 08:56 BJT

〔芝加哥期市〕美国小麦和大豆期货上涨,此前两日下跌

路透悉尼5月24日电---美国小麦与大豆期货周四上涨.这两种期货此前两日下跌,因希腊可能退出欧元区.

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期约SN2在亚洲早盘涨0.99%,周三跌1.3%.

CBOT-7月小麦期约WN2涨0.79%.该期约上日下跌2.7%,因天气预报称俄罗斯将有降雨,从料缓和最近乾旱天气对作物的损害.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐