〔中国证券〕深交所调整新股上市首日临时停牌制度,新增20%档位停牌指标

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海5月24日电---为完善抑制新股炒作的监管措施,深圳证券交易所周四发布通知,调整首次公开发行股票上市首日临时停牌制度,新增涨跌幅20%档位临时停牌指标,并调整换手率达50%的临时停牌时间.
刊登在深交所网站上的公告明确,在新股上市首日,当盘中成交价较开盘价首次上涨或下跌达到或超过10%时临时停牌1小时,向投资者警示市场炒作风险;当涨跌幅超过20%时临时停牌至14时57分;当盘中换手率达到或超过50%时,临时停牌1个小时,之后继续交易.
而此前规定是,换手率超过50%,或者有盘中成交价较开盘价首次上涨或下跌达到或超过10%的,该新股均临时停牌至交易结束前三分钟(14:57).
深交所网站的新闻稿称,5月25日(周五)东诚生化等三家公司将在中小企业版上市,从该批公司开始,首次公开发行网下配售股份的比例增加,且没有强制的锁定期,公开发行的股份在上市首日可以全部流通.而深交所此时出台相关措施,正是为了适应修订后的证券发行与承销管理办法.
此外,为加强新股上市初期交易监管,深交所还发布了"新股上市初期异常交易行为监控指引(征求意见稿)",列示了在新股上市初期,即新股上市之日起10个交易日内,可能影响新股交易价格的,属于新股异常的交易行为.
同时还规定,证券账户出现异常交易行为的,交易所可以采取口头或书面警示、要求提交书面承诺、约见谈话等监管措施;情节严重的,可以采取限制证券账户交易、上报证监会调查等监管措施.(完)
欲览详情,请浏览深交所网站(www.szse.cn/main/)
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。