《中国债券市场每日交易备忘》--5月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国西子电梯集团8亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),北京银行及招行主承 安东石油技术集团3亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 瓦房店国有资产经营公司15亿元七年期固息债1280114,票面利率8.55% 平顶山发展投资公司15亿元七年期固息债1280144,票面利率7.86% 江苏太仓港建投8亿元七年期固息债1280149,票面利率7.66% 盘锦建投15亿元七年期固息债1280150,票面利率7.50% 红豆集团4亿元三年期中票1282165,票面利率4.97% 洛阳矿业集团5亿元三年期中票1282167,票面利率4.74% 华电国际( 1071.HK )( 600027.SS )15亿元五年期中票1282164,票面利率4.72% 福建漳龙实业4亿元五年期中票1282166,票面利率5.74% 九龙江建设6亿元五年期中票1282168,票面利率5.74% 现代威亚汽车发动机(山东)公司6亿元三年期中票1282169,票面利率5.35% 博兴县中小企业4.5亿元三年期集合票据1283011,票面利率7.50% 众业达( 002441.SZ )1亿元一年期短融041262017,票面利率7.20% 鄂尔多斯乌兰煤炭集团7亿元一年期短融041260026,票面利率4.66% 江苏交通控股公司23亿元一年期短融041261021,票面利率4.01% 渝涪高速公路公司4亿元一年期短融041267001,票面利率6.80% 中国电力投资集团60亿元三个月期超短期融资券011210002,票面利率3.60% ============================================================================== 三、缴款: 国家开发银行60亿元一年期二次增发债120218,发行价100.81元 国开行60亿元三年期二次增发债120219,发行价101.5元 国开行70亿元五年期二次增发债120220,发行价101.64元 国开行70亿元七年期二次增发债120221,发行价102.26元 国开行70亿元10年期二次增发债120222,发行价103元 农业发展银行200亿元两年期固息金融债120409,票面利率3.15% 财政部210亿元三年期储蓄式国债121703,票面利率5.58% 财政部90亿元五年期储蓄式国债121704,票面利率6.15% 上海地产集团28亿元五年期固息债1280151,票面利率6.12% 海航资本控股15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280156,票面利率8.51% 湖南金鑫黄金集团4亿元一年期短融 江苏交通控股20亿元一年期短融 中集集团( 000039.SZ )200039.SZ20亿元三年期中票 港中旅集团26亿元七年期中票 中国医药集团12亿元三年期中票 湖南轻工盐业集团6亿元五年期发行人选择权(3+2)中票 天津医药集团2亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 内蒙古高新控股公司4亿元一年期短融1181254到期兑付,票面利率4.85% 深圳特发集团3亿元一年期短融1181256到期兑付,票面利率5.10% 财政部260亿元30年期固息国债020005付息,票面利率2.90% 财政部337.8亿元七年期固息国债070007付息,票面利率3.74% 国家开发银行200亿元20年期固息金融债070207付息,票面利率4.40% 北京金隅集团8亿元10年期发行人选择权(7+3)固息债078013付息,票面利率4.43% 中国兵器工业集团12亿元10年期固息债078014付息,票面利率4.48% 财政部280亿元50年期固息国债100014付息,票面利率4.03% 湖北清江水电开发公司10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080064付息,票面利率4.64% 武汉高科国有控股公司5亿元10年期固息债1080065付息,票面利率6.20% 长沙城投20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080066付息,票面利率5.50% 国开行195.5亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110210付息,基本利差0.70% 上海银行25亿元10年期固息次级债1120003付息,票面利率5.60% 上海银行25亿元15年期固息次级债1120004付息,票面利率5.80% 滕州国资10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180109付息,票面利率6.45% 云南工业投资控股集团12亿元五年期中票1182168付息,票面利率5.67% 济南国资系统中小企业10亿元两年期集合票据1183006付息,票面利率5.95% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,部署近期工作.会议指出,要积极采取扩 大需求政策措施,落实好结构性减税政策减轻企业税负,保持合理社会融资规模,启动一批事 关全局带动性强重大项目,稳定和严格实施房地产市场调控政策. --上交所发布中小企业私募债业务指引,明确沪市私募债期限明确在三年以下. --证监会有关部门负责人透露,除刚公布的内幕交易司法解释外,有关操纵市场、老鼠仓的 司法解释正在制定中,乐观估计有望年内出台,证监会将全力配合司法机关制定相关司法解释. 有关证券案件民事赔偿的司法解释、集团诉讼与执法和解制度也在研究之中.  --国家统计局5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 (1-3月-1.3%) ==============================================================================(完) --整理 冉莹/李宏薇; 审校 边竞