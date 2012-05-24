《中国债券市场每日交易备忘》--5月24日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国西子电梯集团8亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),北京银行及招行主承 安东石油技术集团3亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 瓦房店国有资产经营公司15亿元七年期固息债1280114,票面利率8.55% 平顶山发展投资公司15亿元七年期固息债1280144,票面利率7.86% 江苏太仓港建投8亿元七年期固息债1280149,票面利率7.66% 盘锦建投15亿元七年期固息债1280150,票面利率7.50% 红豆集团4亿元三年期中票1282165,票面利率4.97% 洛阳矿业集团5亿元三年期中票1282167,票面利率4.74% 华电国际(1071.HK)(600027.SS)15亿元五年期中票1282164,票面利率4.72% 福建漳龙实业4亿元五年期中票1282166,票面利率5.74% 九龙江建设6亿元五年期中票1282168,票面利率5.74% 现代威亚汽车发动机(山东)公司6亿元三年期中票1282169,票面利率5.35% 博兴县中小企业4.5亿元三年期集合票据1283011,票面利率7.50% 众业达(002441.SZ)1亿元一年期短融041262017,票面利率7.20% 鄂尔多斯乌兰煤炭集团7亿元一年期短融041260026,票面利率4.66% 江苏交通控股公司23亿元一年期短融041261021,票面利率4.01% 渝涪高速公路公司4亿元一年期短融041267001,票面利率6.80% 中国电力投资集团60亿元三个月期超短期融资券011210002,票面利率3.60% ============================================================================== 三、缴款: 国家开发银行60亿元一年期二次增发债120218,发行价100.81元 国开行60亿元三年期二次增发债120219,发行价101.5元 国开行70亿元五年期二次增发债120220,发行价101.64元 国开行70亿元七年期二次增发债120221,发行价102.26元 国开行70亿元10年期二次增发债120222,发行价103元 农业发展银行200亿元两年期固息金融债120409,票面利率3.15% 财政部210亿元三年期储蓄式国债121703,票面利率5.58% 财政部90亿元五年期储蓄式国债121704,票面利率6.15% 上海地产集团28亿元五年期固息债1280151,票面利率6.12% 海航资本控股15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280156,票面利率8.51% 湖南金鑫黄金集团4亿元一年期短融 江苏交通控股20亿元一年期短融 中集集团(000039.SZ)200039.SZ20亿元三年期中票 港中旅集团26亿元七年期中票 中国医药集团12亿元三年期中票 湖南轻工盐业集团6亿元五年期发行人选择权(3+2)中票 天津医药集团2亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 内蒙古高新控股公司4亿元一年期短融1181254到期兑付,票面利率4.85% 深圳特发集团3亿元一年期短融1181256到期兑付,票面利率5.10% 财政部260亿元30年期固息国债020005付息,票面利率2.90% 财政部337.8亿元七年期固息国债070007付息,票面利率3.74% 国家开发银行200亿元20年期固息金融债070207付息,票面利率4.40% 北京金隅集团8亿元10年期发行人选择权(7+3)固息债078013付息,票面利率4.43% 中国兵器工业集团12亿元10年期固息债078014付息,票面利率4.48% 财政部280亿元50年期固息国债100014付息,票面利率4.03% 湖北清江水电开发公司10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080064付息,票面利率4.64% 武汉高科国有控股公司5亿元10年期固息债1080065付息,票面利率6.20% 长沙城投20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080066付息,票面利率5.50% 国开行195.5亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110210付息,基本利差0.70% 上海银行25亿元10年期固息次级债1120003付息,票面利率5.60% 上海银行25亿元15年期固息次级债1120004付息,票面利率5.80% 滕州国资10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180109付息,票面利率6.45% 云南工业投资控股集团12亿元五年期中票1182168付息,票面利率5.67% 济南国资系统中小企业10亿元两年期集合票据1183006付息,票面利率5.95% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,部署近期工作.会议指出,要积极采取扩 大需求政策措施,落实好结构性减税政策减轻企业税负,保持合理社会融资规模,启动一批事 关全局带动性强重大项目,稳定和严格实施房地产市场调控政策. --上交所发布中小企业私募债业务指引,明确沪市私募债期限明确在三年以下. --证监会有关部门负责人透露,除刚公布的内幕交易司法解释外,有关操纵市场、老鼠仓的 司法解释正在制定中,乐观估计有望年内出台,证监会将全力配合司法机关制定相关司法解释. 有关证券案件民事赔偿的司法解释、集团诉讼与执法和解制度也在研究之中. --国家统计局5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 (1-3月-1.3%) ==============================================================================(完) --整理 冉莹/李宏薇; 审校 边竞
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。