《中国报摘》--其他报纸重要消息5月24日

**上海证券报**

--上海市经济信息化委、人民银行上海总部等四部门联合召开上海金融支持实体产业经济发展会议.会议决定:上海12家银行将连续三年为实体产业滚动提供总额6,600亿元人民币融资支持.

--上海证券交易所总经理助理夏建亭透露,上交所将在6月1日起开始接受中小企业私募债备案发行材料.目前中小企业私募债选择北京、上海、天津、浙江、江苏、广东六省市试点.

--商务部日前下发通知,决定将北京市通州商务园、天津滨海高新技术产业开发区、上海嘉定电子商务产业园、浙江金华市区电子商务产业基地等34家基地列为首批国家电子商务示范基地.

**人民日报**

--中国民航局提供的数据显示,到2011年底,中国共有颁证运输机场180个,亏损的机场有135个,其中中小机场占了87%.

**21世纪经济报 道**

--国资委主任王勇率30家央企入渝,与重庆签订了总金额达3,506亿元的投资项目,借助这些投资,长期困扰重庆发展的能源困局有望得到缓解.

--多家券商人士预测,同为金融改革试点区域的浙江温州和丽水,将成为首单私募债的有力竞争者;而在承销商方面,国泰君安、招商、国信和平安等券商,被视为潜在的第一梯队.预计中小企业私募债券试点初期的票面利率水平可能略高于10%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛/刘昕; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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