《中国金融分析》资金宽松有望成常态,公开市场更重视平衡流动性分布

* 公开市场连两周净回笼累计达1,420亿,本周为780亿

* 为经济回暖营造宽松环境,资金充裕将成常态

* 公开市场调节更重视平衡流动性分布

* 正回购利率仍维稳,央行对资金价格变动态度谨慎

作者 边竞

路透上海5月24日电---中国央行年内第二次下调存准率后资金更趋宽松,回购利率震荡回落.而央行为调节短期资金供给,公开市场亦连续两周净回笼合计达1,420亿元人民币.

业内人士指出,当前经济基本面不佳,经济回暖需要营造宽松货币环境,预计资金充裕在未来很长一段时间内将成常态,而公开市场将主要关注短期资金面波动,并更为重视平衡流动性在各时间段的分布.

招商银行分析师刘俊郁表示,流动性总体宽松的大方向不会改变,这两周的净回笼并不具有政策性的信号,"主要是短期调节,现在资金面还是很宽裕的,央行也在为未来储备弹药."

央行公开市场本周净回笼780亿元;在宣布调降存款准备金率后,央行公开市场上周通过加强正回购操作净回笼资金640亿元,而此前连续七周累计净投放达4,300亿元.

刘俊郁并认为,为了给经济复苏提供支持,接下来保持资金面宽松是必要的,央行在公开市场也将继续灵活运用正/逆回购对流动性进行调节,以抚平短期波动.

中国央行从上周五(18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降.业内人士预计,降准实施后预计将释放流动性4,500亿元左右.

**平衡流动性分布**

北京一大型券商分析师指出,存准率下调释放出资金4,000多亿,考虑后续到期量比较低,所以央行会考虑多进行一些28天和91天期正回购,相当于把资金释放时间往后延一些.

路透统计数据显示,未来三个月的央票单月到期量仅在90-190亿元之间.面对这一局面,央行在资金面极度宽松的时点,通过适度加大正回购力度,将部分当期流动性推后一段时间到期,便能实现平衡流动性分布的目标.

"瞬间放4,000亿出来,市场也用不完这么多钱,现在信贷需求也这么弱,发正回购市场也是有需求的,"上述券商分析师称.

央行公告显示,今日进行的300亿元91天期正回购操作,中标利率持平于3.14%.本周二进行的600亿元28天期正回购操作,操作量与上周相同,中标利率亦持稳于2.80%.

今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发,正回购成为操作主角,偶尔也进行逆回购.

**央行慎对正回购利率变动**

央行再次宣布下调存款率后,货币市场利率明显走低,但公开市场正回购利率却稳如泰山,这似乎反映出当前央行货币政策调控仍以数量工具为先、慎用价格工具的态度.

前述北京券商分析师指出,如果希望引导利率往下走,正回购利率应该是向下调的.但是从历史来看,正回购利率一般是跟存款利率挂钩,多数情况下主动下调正回购利率都是降息的时候.

平安证券固定收益部研究主管石磊表示,"在正回购上央行是重'量'不重'价',市场价格(银行间七天回购利率)在4%的时候,(28天期正回购利率)在2.8%,市场价格回到2.5%了,(正回购利率)也在2.8%."

他谈到,央行不愿意在价格上有特别的动作,以免市场据此做出一些解读.如果正回购操作利率不向下调整,银行间回购利率向下的空间也很有限.

对于近来有所升温的降息预期,石磊认为,从目前形势看,最多会有一次贷款利率的下调,而存款利率短期内调低的可能性较小,因为目前通胀形势尚未完全稳定下来.

在经济下行压力加大背景下,中国国务院常务会议再次传达稳增长的政策讯息,而渐次推出的扩大投资、刺激消费的政策料会逐渐加力,亦令市场对降息的预期升温.[ID:nSB1564150]

中国央行第一季度货币政策执行报告表示,物价回落态势并不稳定,需关注未来物价上行风险.下一阶段将引导货币信贷平稳适度增长,并将综合考虑外汇流入、市场资金需求变动、短期特殊因素等情况,运用逆回购、正回购、央票、存准率等工具组合,灵活调节银行体系流动性,引导市场利率平稳运行.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) 600

(周四) 300

央票到期 30

正回购到期 90

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净回笼 780 (完)

--审校 张喜良

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